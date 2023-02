TETT TÅKE: Tåken lå tjukt over mål og i hele utforløypa i Crans Montana lørdag.

Tåke stoppet utforen i Crans Montana

Lørdagens utforkonkurranse i sveitsiske Crans Montana er avlyst grunnet tett tåke.

Ragnhild Mowinckel og Kajsa Vickhoff Lie skulle startet som nummer to og tre i utforen som hadde planlagt start klokken 11:00 lørdag formiddag.

Da lå tåken tett over bakken i den vestlige delen av Sveits, og det første rennet etter VM ble utsatt og utsatt.

Kl. 13:00 var det besluttet at bakken var klar for konkurranse, men etter at én prøvekjører hadde satt utfor og falt ble konkurransen avlyst.

Samtidig ble det bestemt at det blir utfor søndag, i stedet for den planlagte super-G-konkurransen.