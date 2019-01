ALPINKONGE: Aksel Lund Svindal har bestemt seg for at nok er nok. Her fra Kitzbühel. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Lund Svindal legger opp etter VM i Åre

KITZBÜHEL/OSLO (VG) Aksel Lund Svindal (36) har bestemt seg for å legge opp. Men han venter til etter VM i Åre i neste måned. Det bekrefter han på hjemmesidene til Østerrikes olympiske komité.

– Jeg konsentrerer meg om rennene i Åre, de blir mine siste konkurranser på toppnivå, sa Lund Svindal lørdag kveld, uttalelser som er gjengitt på blant annet hjemmesidene til Østerrikes Olympiske komité .

Det var på KitzRaceParty, et arrangement for Hahnenkamm-rennes samarbeidspartnere og VIP-besøkende lørdag, at den norske alpinkongen annonserte dette for overraskende tilhørere.

Kommunikasjonssjef i Norges Skiforbund, Espen Graff, skriver i en SMS til VG at de vil komme tilbake til mediene på et senere tidspunkt med en uttalelse.

Det skal være VM i Åre (5. til 17. februar) som blir den norske alpinkongens siste konkurranse. Torsdag ga han beskjed om at han sto over de knalltøffe konkurransene i Kitzbühel med utfor fredag og super-G søndag.

– 2019-versjonen av Kitzbühel er hardere enn 2019-versjonen av meg. Jeg kjente smerter på den første treningsomgangen på tirsdag, og fikk undersøkt kneet på nytt i Innsbruck. Det var ingen nye skader, men stor fare for å slå opp de gamle, fortalte Lund Svindal.

Kneskader har vært Lund Svindals store problem de siste årene. Han fikk rundhjling i nettopp fryktede «Die Streif» i Kitzbühel for tre år siden. Han mistet kontrollen i godt over hundre kilometer i timen – gikk rundt – landet på ryggen og skadet kneet stygt.

Han gjorde comeback. Men har tatt pauser både fra trening og konkurranser på grunn av smerter. I fjor klarte han å vinne OL-gull (Kjetil Jansrud sølv) – som første nordmann i OL-historien – og fortalte samtidig til VG at han bare hadde fått trent 12 prosent av ønskelig foran vinterlekene i Pyeongchang.

Lund Svindal har vunnet 36 renn i verdenscupen. For øvrig er medaljebeholdning imponerende. To OL-gull, og fem VM-gull. To ganger har han vunnet verdenscupen sammenlagt.

