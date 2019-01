TOK FARVEL: Aksel Lund Svindal takket fansen i Kitzbühel. På flytende tysk sa han adjø, og fortalte at han gjerne ville returnere som turist. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Rivalens melding til Svindal: – Det er veldig trist, faktisk

KITZBÜHEL (VG) Aksel Lund Svindal (36) stjal mye oppmerksomhet i Kitzbühel søndag. Det var merkbart at en av sirkusets største stjerner tok «farvel».

– «Aksel, Aksel, Aksel», runget det fra mange av de om lag 30.000 på plass i bakken på avslutningsrennet i Kitzbühel.

Nordmannen hadde nettopp takket for seg på storskjermen underveis i søndagens super-G. «Avskjedsintervjuet», naturligvis gjort på tysk, gikk rett hjem hos folket.

Riktignok er det ikke helt over ennå. Et VM i svenske Åre venter for alpinfolket og Aksel Lund Svindal. Men sistnevnte fikk sagt sitt adjø sent i går kveld, på et større event i regi av arrangøren. I alpelandsbyen Kitzbühel i Østerrike er denne helgen nokså ulik de andre vintersportshelgene i løpet av vinteren.

Over 100.000 tilskuere er innom bakken på rennene i utfor, super-G og slalåm. Samtidig samles tidligere utøver, sponsorer, utstyrsleverandører og gjerne utøvernes familier i sentrum disse dagene.

Det skulle bli Aksel Lund Svindals siste sjanse til å ta en utforseier i det beryktede Hahnenkamm-rennet. Kanskje det eneste gjeve resultatet i alpinsporten han ikke har klart å oppnå.

Han kom aldri til start.

– Veldig trist

Den norske alpinstjernen var tilskuer da tyske Josef Ferzel vant fra startnummer én. Aleksander Aamodt Kilde hadde hundredelene mot seg og endte på en sjetteplass.

Sveitsiske Beat Feuz (kjørte ut søndag) har konkurrert med Svindal i en årrekke. Han synes det er rart at nordmannen blir borte.

– Det er veldig trist, faktisk. Når en med så mange seire og prestasjoner innen sporten gir seg, så er det trist. Og det er også for alpinsporten, sier Feuz til VG.

– Hva har han betydd for sporten?

– Han har vært en av de beste utforkjørerne hele veien mens han har vært aktiv. Og det blir trist når han etter hvert blir borte fra skisporten. Jeg mener uansett at han kan se tilbake på en veldig, veldig god karriere, fortsetter 31-åringen som tok OL-sølv og bronse (bak Svindal og Jansrud) i fjor.

Smerter i kneet satte en stopper for Svindals konkurrering. I fare for å sette Åre-VM på spill, valgte han å stå over muligheten til å bli konge i Kitzbühel.

Eller, iallfall i løypa.

Publikumsfavoritt i inn- og utland

For utenfor er han enorm. Hver gang han vinket til publikum gjennom storskjermen i anlegget, var jubelen der.

Aller størst denne søndagen, da mange så ham for siste gang – som aktiv utøver.

Da han stilte opp til TV-intervju utenfor lagets hotell i sentrum, var det mange som flokket seg rundt den 1 meter og 89 centimeter høye og robuste Lørenskog-atleten.

Mange mennesker, i alle aldre, fikk et minnerikt bilde med nordmannen der, og på arenaen i dag. Om han ikke var rockestjerne før, så var han så visst det i dag.

FAKTA: Aksel Lund Svindal * Alder: 36 år (født 26. desember 1982) * Klubb: Nero * Debut i verdenscupen: 28. oktober 2001 * Meritter, OL: 2 gull (super-G 2010, utfor 2018), 1 sølv (utfor 2010), 1 bronse (storslalåm 2010) * VM: 5 gull (utfor og storslalåm 2007, superkombinasjon 2009 og 2011, utfor 2013), 1 sølv (kombinasjon 2005), 2 bronse (super-G 2009 og 2013) * Verdenscupen: 36 enkeltseirer (17 super-G, 14 utfor, 4 storslalåm og 1 superkombinasjon). Vant totalcupen i 2007 og 2009. * Alvorlige skader: Kuttskade i setemuskelen (2007), akilles (2014), korsbånd og menisk (2016). * Aktuell: Offentliggjorde lørdag at han legger opp på toppnivå etter VM i Åre. (NTB)

VG møtte nordmannen i 11-tiden. Da hadde nyheten om at karrieren snart er over, vært ute i et par-tre timer. De hadde han brukt til å snakke med lagkamerater og de nærmeste rundt laget.

Han fortalte at han da ikke hadde rukket å få lest så mange reaksjoner.

– Som offentlig person risikerer du at det kan ende med en del negativ omtale på nett, men det virker som du har vært heldig med et positivt inntrykk i både inn- og utland gjennom karrieren, stemmer det?

– Ja, jeg synes det selv også. Og er veldig takknemlig for det også, sier Lund Svindal ydmykt.

– Det er litt derfor jeg fortalte det her nede også. Det var litt på hjemmebane. Alle jeg har jobbet med de siste 15 årene var der, så det var veldig riktig å si det der. Nå er jeg midt alpe-galskapen, med positivt fortegn. Det var mer riktig å si det her, enn på en pressekonferanse i Oslo.

– Jeg takker Aksel for all hjelp han har gitt på veien til å bli en bedre utøver. Han har betydd mye. Vi er heldige som har hatt en så flott frontfigur, sier Aleksander Aamodt Kilde til VG.

Setter punktum i Åre

Aksel Lund Svindal tok sine to første VM-gull i svenske Åre i 2007. Kjetil André Aamodt hadde nettopp lagt opp, og den sesongen ble arvtagerens definitive gjennombrudd. Han vant også totalseieren i verdenscupen den våren.

Siden har karrieren blant annet bydd på OL-gull i super-G i Vancouver i 2010, og utfor i Pyeongchang i fjor. Nå forbereder han seg til å «slutte ringen», der det på mange måter startet for 12 år siden.

– Åre har vært et bra sted for meg. Gode resultater og kjøring. Der er det muligheter. Samtidig er det nært til Norge, så venner og familie vil være rundt meg, og med der oppe. Det blir fint.

Nå reiser han nord i Skandinavia for å lete etter mest mulig lik snø som det som venter i Sverige. En rutinert utøver pakker all motivasjon i verden, lyst og krefter i kofferten på det som blir en siste reise som utøver.

– Hva kan vi forvente oss?

– Jeg tror vi kan forvente oss en god kamp om å ta edelt metall, sier 36-åringen med et smil.

Beat Feuz venter også sterk konkurranse fra nordmannen.

– Ja, i Åre er han der fremdeles. Jeg tror han vet akkurat hva han vil, og det er å bli verdensmester. Han kommer til å være fokusert. Nå får han to uker pause her. Uten kjøring i Kitzbühel og Garmisch hvor han kan trene og være helt forbered til VM. Det kan være en fordel for ham, avslutter sveitseren.