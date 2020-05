10 ÅR MED SUKSESS: Kjetil Jansrud (34) jubler etter super-G-seier i verdenscupen i Kitzbühel i slutten av januar. Foto: REUTERS

Jansrud vil betale egne utgifter: – Blir brutale kutt

Kjetil Jansrud (34) sier at han er åpen for å betale for eksempel reise og hotell av egen lomme for å hjelpe Norges skiforbunds alpinkomité gjennom sin fortsatt økonomiske krise og det han beskriver som brutale kutt.

Nå nettopp

– Det er et betimelig spørsmål. Jeg er ikke fremmed for å bidra med deg jeg kan. Det handler om egne utgifter. Vi har vært tydelige på det, at vi ikke skal ha enormt store fordeler fordi vi er gode, svarer han på spørsmål om hva han som godt økonomisk stilt kan bidra med som følge av en ny hestekur for alpinlandslaget.

Han sier at han har gitt uttrykk for dette overfor sportssjefen for alpint, Claus Ryste.

– Det er et legitimt spørsmål om vi skulle betalt mer, ut fra et rettferdig standpunkt om at de som har tjent penger skal bidra til fellesskapet, tilføyer og delvis gjentar Kjetil Jansrud.

– Dette kjenner jeg til, og det har vært diskutert med utøverne. De har stilt seg bak at det viktigste er god trening, og at de vil bidra til å dekke egne kostnader, sier Ryste og legger til:

– Situasjonen har vært krevende, men all honnør til utøvergruppen som har hatt fokus på å finne gode løsninger.

Jansruds «vi» er alpinlandslagets aller beste utøvere. Det vil si de av Norges alpinister som håver inn solide resultat- og utstyrsbonuser, og gjør det økonomisk godt i kjølvannet av det. Fredag kunne Dagens Næringsliv fortelle at Kjetil Jansrud nylig fikk en papirgevinst på seks millioner kroner etter at et selskap han har aksjer i ble børsnotert. Han bekrefter det med et «ja» under dette intervjuet, som han gir fra bilen på vei hjem fra en «dugnadssamling» i Hemsedal.

I Hemsedal fortalte Kjetil Jansrud om personlig lykketilstand:

På spørsmål om når neste samling i regi av utøverne, uten permitterte trenere og støtteapparat, vil skje, svarer Kjetil Jansrud at han håper det blir en til før sommeren. Men han vet egentlig ikke. «Null» er planlagt, for øyeblikket er det aktivitet «fra hånd til munn». Kjetil Jansrud sier de ikke kan bruke penger som før, og at det heller ikke da var snakk om «luksus».

– Nå begynner vi å nærme oss et smertepunkt. Jeg er spent på hva som skjer i år, om vi kan gjennomføre det sportslige opplegget vi ønsker. Antall løpere er kritisk. Det er kjipt at løpere ikke kan være med så mange år som de kunne ha trengt for til slutt å blomstre. Det blir brutale kutt, sier Kjetil Jansrud.

– Men jeg vil ikke bli fremstilt som en engel, understreker han med tanke på tilbudet om ta en del av regningen for alpinkomiteens og skiforbundets budsjettunderskudd.

– Alle bidrar så godt de kan, sier Kjetil Jansrud.

Han mener at alle landslagsutøverne gjør det ut fra høyst ulike forutsetninger. Noen av dem – de med B og C-status uten servicemenn fra skifabrikantene – betalte forrige sesong henholdsvis 50.000 og 75.000 kroner for å kjøre for Norge, ifølge sportssjef Claus Ryste.

Kjetil Jansrud påpeker at hans unge landslagskolleger som nettopp har tjent en del penger etter gode resultater, kanskje heller ønsker å kjøpe egen leilighet fremfor å subsidiere reise og bosted i forbindelse med verdenscup-deltagelse – og at det for ham er forståelig.

Det er også et poeng, mener Kjetil Jansrud, at Det internasjonale skiforbundet FIS til dels sørger for de beste alpinistenes utgifter knyttet til selve deltagelsen i verdenscupen.

– Vi prøver å spare der vi kan og prøver på alle måter å holde kostnadene nede. Vi har mange diskusjoner om dette, men uansett har vi gått for at hver utøver skal ha null i utgifter. At det skal være kostnadsfritt. Hvorfor det ikke er slik, kan jeg ikke svare på, sier Kjetil Jansrud.

SUPERDUO: Kjetil Jansrud vant OL-sølvmedaljen bak gullgutten Aksel Lund Svindal i utfor i Pyeongchang for drøyt to år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Som «motvekt» til det innledningsvis betimelige spørsmålet om å yte til fellesskapet etter økonomisk evne, sier han at de beste løperne, slik som Aksel Lund Svindal og han selv i deres storhetstid sammen «gir» skiforbundet inntekter som frontfigurer for sponsoravtaler. Det samme gjelder sammenlagtcupens ferske vinner Aleksander Aamodt Kilde og ham selv nå.

– Det er på en måte vårt bidrag inn. Jeg liker å si at de som tjener penger betaler seg også for skiforbundet. Men vi håper skiforbundet klarer å kapitalisere på investeringen i løperne, sier Kjetil Jansrud.

Han mener at det alltid har vært store forskjeller – på antall utøvere og ressurser – mellom Norge og nasjonene det er naturlig å sammenligne seg med, i norsk disfavør. Men, sier han, det er synd at norsk alpinsport, på tross av de gode resultatene de siste syv-åtte årene, er i en situasjon der ikke alle som har fortjent det gis en mulighet til å lykkes fullt ut.

– Du sier at dere aldri har strødd om dere med luksus. Men hva har alpint bruk for mye penger på?

– Det er et veldig godt spørsmål, og jeg skal være forsiktig med å svare. Det kan være at vi har fått flere spesialister, som innebærer behov for flere trenere og treningssamlinger forskjellige steder. Sånn sett kan man si at pengene er brukt veldig bra, svarer Kjetil Jansrud.

Publisert: 18.05.20 kl. 06:01

