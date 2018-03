STORSLÅTT: Utsikten fra alpinanlegget i Narvik. Foto: Rune Dahl / Fremover LAB

Cruiseskip og spektakulær natur kan gi Narvik alpin-VM

Publisert: 20.03.18 17:50 Oppdatert: 20.03.18 18:20

ULLEVAAL (VG) Tirsdag leverte 22 ordførere fra Nord-Norge søknaden som skal sikre Narvik alpin-VM i 2025. Men først må de vinne kampen mot Hafjell/Kvitfjell.

Ordførerne som overleverte søknaden til Norges Skiforbund har støtte fra 86 kommuner og alle de tre fylkene i Nord-Norge.

– Endelig, etter ett og et halvt år med hardt arbeid var dagen kommet da vi kunne levere søknaden til Skiforbundet, sier Narvik -ordfører Rune Edvardsen under en pressekonferanse på UIlevaal stadion tirsdag.

– Unike TV-bilder

– Vi er en by mellom fjord og fjell. Det er spektakulært i Narvik. De fleste har ikke fjorden rett ved innkomsten til slalåmbakken. Vi kan levere unike TV-bilder, vi kan ha et kompakt VM, med ett felles målområde der alle disiplinene går. Vi har infrastrukturen, vi har alt som skal til, sier Edvardsen videre.

Overnattingsplasser for å huse et helt verdensmesterskap har de også funnet løsningen på.

– Vi tar inn et par store cruiseskip som ligger til kai i sentrum. Da bor du på fjorden og har tre minutter til målområdet. Da blir det heller ikke problemer med etterbruk, forteller Edvardsen.

Skal vurderes mot Hafjell/Kvitfjell

Om få dager vil også Hafjell/Kvitfjell levere sin søknad.

– Vi synes det er på tide at Norge får et alpin-VM. At Narvik har engasjert hele Nord-Norge er veldig spennende å se. Her satser landsdelen på å få til noe spektakulært. Så forventer vi at Hafjell/Kvitfjell også har mye spennende på gang, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Stein Opsal, og fortsetter:

– Vi må innstille den av de to vi mener har størst sannsynlighet for å bli valgt av FIS (Det internasjonale skiforbundet), slik at Norge er i best mulig posisjon i kampen mot de andre nasjonene.

Velger kandidat til høsten

Hafjell og Kvitfjell kan skilte med at de er nasjonalanlegg, var arrangør under OL i 1994, og har verdenscuprenn i utfor og super-G hvert år. Samtidig har de fått avslag av FIS tre ganger tidligere.

– I utgangspunktet står begge likt. Jeg tror det er to forskjellige typer konsepter. Vurderingsprosessen begynner nå, så skal vi innstille til skistyret som velger kandidat i løpet av høsten.

PS! 17. mai faller avgjørelsen på om Trondheim får arrangere ski-VM i nordiske grener i 2023. Blir ikke søknaden innvilget vil søknaden om alpin-VM sannsynligvis utsettes til 2027. Skiforbundet regner uansett med å velge hvem som skal søke som arrangør for Norge i løpet av høsten.