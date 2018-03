SPEKTAKULÆRT: Alpinløypene i Narvik har havet som bakteppe. Her vil man arrangere VM i 2025. Men det vil også Kvitfjell/Hafjell, som har fått «nei» av FIS en rekke ganger. Foto: Rune Dahl - @runedahl

Mener OL-planer kan velte drømmen om alpin-VM i Narvik

Publisert: 13.03.18 10:15

Planene om et OL til Lillehammer er et bakholdsangrep på drømmen om å arrangere alpin-VM i Narvik om syv år.

Det skriver redaksjonssjefen i Nordlys, Leif Morten Olaussen, over en helside i sin egen avis.

Han er oppgitt over at ikke Narvik ble nevnt som arrangør for alpine øvelser da det nye OL-initiativet ble lansert på Lillehammer i forrige uke. Narvik konkurrerer med Kvitfjell/Hafjell - i nærheten av Lillehammer - om å bli Norges kandidat til å arrangere alpin-VM i 2025.

– Ingenting overrasker meg lenger når det gjelder idrettspolitikk. Det er hele tiden krefter som jobber i det skjulte for sin sak. Narvik har en fantastisk støtte i Nord-Norge. Det samme kan jeg ikke se at Lillehammer har. I min verden er Narvik en mye bedre kandidat, sier Olaussen til VG.

Saken viser hvordan spenningen mellom nord og sør i norsk idrett fortsatt gjør seg gjeldende.

Narvik må levere sin alpin-VM-søknad til skiforbundet før tirsdag i neste uke. Deretter vil skiforbundet trolig bruke noen måneder før de konkluderer på om Narvik eller Kvitfjell/Hafjell blir norsk søkerby.

Kvitfjell/Hafjell har søkt tre ganger tidligere, men fått «nei» av FIS hver gang. Samtidig lokker Narvik med fantastiske TV-bilder - med havet som bakgrunn idet utøverne suser nedover fjellsiden.

Og det er her OL-søknaden kommer inn i bildet, skal vi tro redaksjonssjefen i Nord-Norges største mediehus: Olaussen tror et OL-vennlig skiforbund vil støtte Kvitfjell/Hafjell som VM-arrangør for å bygge opp under en norsk OL-søknad.

«Det er utenkelig at regjeringen vil gi statsgaranti til VM i nordiske grener i 2023, alpin-VM i Narvik i 2025 og en OL-søknad fra Lillehammer i 2026. Derfor er utspillet fra Lillehammer smakløst og en trussel mot andre norske byer som ønsker å arrangere internasjonale mesterskap. Lillehammers OL-planer er et klart bakholdsangrep på Narviks ønske om å arrangere alpin-VM» skriver Olaussen i kronikken .

Tanken om et OL spredt over hele landet, med Lillehammer som sentrum, er et forsøk på å dempe de regionale spenningene som preget OL-debatten for fire år siden. Responsen har foreløpig vært kjølig.

I forrige uke foreslo tidligere IOC-medlem Gerhard Heiberg at Finnmark kunne få hundeløp i OL i 2030.

– Hva skal til for å få med Nord-Norge på en OL-søknad?

–Det er et vanskelig spørsmål. Vi må iallefall få noe mer enn et hundeløp før folk begynner å lytte. Alpin-VM i 2025, og alpin i Narvik under et OL, kan være et godt svar på det. Da blir nok folk i nord mer positive, tror Olaussen.

Lederen av Nordland idrettskrets, Reinert Aarseth, har ikke veldig tro på realismen i en norsk OL-søknad, og prater heller om et mulig alpin-VM i Narvik i 2025.

Arrangementet kan være en økonomisk gullgruve. Svenske Åre er tildelt alpin-VM i 2019, og får 300 millioner kroner av FIS mot at de - FIS - har eksklusive rettigheter til arrangementet.

– Nå får folk i sør en ny mulighet til å vende tommelen opp for Narvik. Dette er viktig for hele landsdelen, sier Aarseth.

Ordføreren i Narvik, Rune Edvardsen (Ap), er også styrelder i VM-selskapet «Alpin VM 2025 AS». Han vil ikke blande seg inn i OL-diskusjonen, som han mener er et politisk spørsmål.

– Vi bruker all vår energi på at Norge skal tildeles VM i alpint. I Narvik fokuserer vi fullt ut på hvordan et VM kan utvikle idretten generelt og alpint spesielt, med ringvirkninger for hele landet, sier han.

Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) er blant initiativtakerne til et nytt OL i Norge. Han tror VM i nordiske grener (Trondheim søker) og VM i alpint (Kvitfjell/Hafjell eller Narvik) vil foregå uten statsgarantier.

– Begge verdensmesterskapene vil være glimrende arrangement også som opptakt til et mulig OL i fremtiden, mener ordføreren.

Johnsen ser ikke den samme konflikten som Olaussen gjør:

– Jeg mener vel at vi bør prøve å ikke alltid se på ulike initiativ med utgangspunkt i at motivet er å ødelegge for andre. Jeg har stor respekt for Narviks arbeid med å bli kandidat til et alpin-VM i Norge i 2025. På samme måte er det med Hafjell/Kvitfjell/Lillehammers arbeid med sin søknad. Dersom det er et bakholdsangrep på Narvik, er det jo i like stor grad et bakholdsangrep på Hafjell/Kvitfjell/Lillehammer sin søknad om alpin-VM i 2025, som vi altså selv er en del av, sier Lillehammer-politikeren til VG.