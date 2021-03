SKADET: Kajsa Vickhoff Lie skadet seg stygt i Val di Fasa. Foto: ANDREA SOLERO / ANSA

Vickhoff Lie etter skaden: − Det har vært noen tøffe dager

Kajsa Vickhoff Lie (22) falt stygt under super-G-rennet i Val di Fasa og pådro seg brudd i leggen og kneet. Sesongen er over for Bærums-løperen.

Av Sebastian Melsom Johansen

– Det har vært noen tøffe dager den siste tiden. I dag har det gått litt bedre, så da er det lettere å se litt positivt på ting, sier Vickhoff Lie når hun møter pressen onsdag.

– Jeg husker alt, og mer enn jeg skulle ønske at jeg husker. Alt fra jeg faller, til jeg ligger i nettet og til jeg blir hentet i helikopter, forteller hun.

Her kan du se fallet i Val di Fasa:

«Kajsa Vickhoff Lie har pådratt seg brudd i venstre leggbein», sto det i en pressemelding fra skiforbundet 28. februar. 22-åringen fra Bærum ble fraktet i helikopter fra Italia til Universitetssykehuset i Innsbruck for å opereres.

Vickhoff Lie ble operert mandag og skiforbundet meldte at operasjonen var vellykket.

– Jeg har aldri vært under en så stor operasjon før, og det har vært vondt. Men jeg begynner å se noen litt lysere dager, sier fartsløperen.

Hun skal nå starte med lett opptrening i Østerrike før hun fraktes hjem til Norge.

– Vi skal først prøve å få Kajsa ut av sengen og få mobilisert litt, sier landslagslege Marc Strauss.

Fartsfantomet har hatt en fantastisk sesong hvor hun tok sin første pallplassering i verdenscupen i super-G-rennet i Garmisch Partenkirchen i slutten av januar. Der kom hun på andreplass.

