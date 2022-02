DROPPET UTFOREN: Kjetil Jansrud har slitt med et vondt kne og stilte ikke til start i utforen.

Jansrud kjente på kneproblemer og droppet utforen: − En kjip situasjon

YANQING/OSLO (VG) Kjetil Jansrud (36) sto på startlistene, men kom aldri susende ned utforbakken. Nordmannen fikk igjen problemer med kneet.

Jansrud ville ikke ta en risiko i utforen og sto derfor av rennet.

– Det er ingen lett avgjørelse. Det satt langt inne, men det er forskjell på å være en gambler og å være dum, sier Kjetil Jansrud til VG.

Jansrud skadet kneet stygt i desember og de fleste trodde ikke at han ville komme seg til OL. Planen var å operere korsbåndet, men så, plutselig, kom kontrabeskjeden fra verdensmesteren. Jansrud mente selv at det ikke var en risiko å dra til OL, og har, tross smertene, ambisjoner om å stille til start i super-G i morgen.

– Det er en risikofylt idrett og jeg vet hvor mye som skal til for å kjempe om medalje. Det føltes som om jeg måtte velge mellom i dag og i morgen. Det kunne blitt mer smerte og måtte stå over morgendagen. Det er en kjip situasjon å være i, sier Jansrud.

Alpinistenes sportsjef Claus Ryste støtter avgjørelsen til den rutinerte alpinisten.

– Det var en helhetsvurdering fra han. Han ville ikke gjøre det verre, jeg tror det var klokt, sier Ryste til VG.

Aleksander Aamodt Kilde merket at Jansrud hadde det vondt før rennet.

– Jeg skjønte at han hadde vondt i dag tidlig. Det er helt «fair» at han står over i dag. Da får han restituert til i morgen, hvor jeg mener han har større sjanser. Det kan bli moro, sier han til VG.

Jansrud har fått en skinne som skal stabilisere kneet. Han skal kjøre med denne i OL – på samme måte som han hadde en skinne på hånda da han tok VM-gull i Åre for tre år siden.