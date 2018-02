Slik skal superduoen Svindal og Jansrud vinne nytt OL-gull

PYEONGCHANG (VG) Sykling, pasta, vafler og videoanalyse. Og en god natts søvn. Det er oppskriften på et nytt alpingull til Norge.

Utfor er vunnet for første gang i historien. Ventetiden på 70 år er over. Nå skal utforvinner Aksel Lund Svindal (35) og sølvgutten Kjetil Jansrud (32) forsvare super-G-tittelen. Den har Norge eid i fire OL på rad.

– Det er toppen av kransekaken å vinne utfor. Det er helt rått. At det i tillegg er dobbelt norsk er noe for historiebøkene. Men nå kommer super-G, og der tenker jeg slik at det negative ved å reise helt til medaljeutdelingen, tar jeg og Kjetil igjen ved det vi har prestert her i utfor, sier Aksel Lund Svindal.

Oppskriften

Ifølge landslagstrener Lars Mæland (barmarkstrener) er det ekstremt viktig at Lund Svindal, Jansrud og Aamodt Kilde er nøye med alle detaljene i de knappe 24 timene de har på seg etter utfor-suksessen.

– De sykler for å «skylle ut litt», og så er det tøying for å bygge litt overskudd. Etter trening fyller de på med masse mat, sier Lars Mæland.

Han legger til at det ikke er noen restriksjoner på kaloriene. Pasta til middag. Vafler til kvelds. Og en «tung frokost». Fett er fart heter det når skiene skal løpe i langt over hundre kilometer i timen ned de koreanske fjellsidene natt til fredag (norsk tid).

– De får spise hva de vil, men det viktig å ikke endre på rutinene. De sover syv timer, så er det frokost, besiktigelse av løypen og linjevalg før de slapper av med kortspill før konkurransen, sier Mæland.

Det gikk mange timer før Lund Svindal og Jansrud kunne avsluttet OL-showet. Hele veien med et seiersglis. Det var et utrolig øyeblikk i norsk idrettshistorie. Fortsettelsen på eventyret er kanskje like om hjørnet.

Svindals drøm

For Lund Svindal var det en drøm som gikk i oppfyllelse. Utfordringen er åpenbart om han klarer å nullstille seg til et nytt stort renn innen et lite døgn.

– Jeg klarer ikke å nullstille meg helt, men jeg tenker på det som en positiv ting, og ikke en negativ ting, sier Lund Svindal.

Kjetil Jansrud understreker at han er «superfornøyd» med sølv. Han er ikke bitter selv om gullet glapp med 0,12 sekunder. I løpet av to OL-utfor har han tapt den gjeveste medaljen med til sammen 0,22 sekunder.

– Det er privilegium å være i et team som skal gjøre opp for den gjeveste medaljen. At vi står her med gull og sølv, når vi hadde snakket om at «i dag må vi være gode», er helt vanvittig, sier Kjetil Jansrud.

Han vil ikke forskuttere noe med tanke på super-G. Øvelsen han vant i Sotsji-OL for fire år siden.

– Det er bedre å være nøktern. Selvsagt har vi alle muligheter. Vi er én og to på rankingen. Det handler aldri om flaks. Dette kommer til å handle om marginer, sier Jansrud.

Ifølge Aleksander Aamodt Kilde (15. plass i utfor) er videoanalyse av super-G løypen – som allerede er stukket og filmet av trenerteamet – noe av det første som studeres i timene etter at utforrennet er unnagjort.

– Vi hadde fortjent champagne. Og dét noe helt ekstremt. Men nå er det analyse, besiktigelse og taktikk som gjelder. For min egen del er det nå den store sjansen kommer, sier Aamodt Kilde.

Aamodts favoritt

Alpinlegenden Kjetil André Aamodt (46) tror det er Kjetil Jansruds tur etter OL-sølvet i utfor. Men ikke bli overrasket om Aksel Lund Svindal vinner igjen understreker mannen med fire OL-gull.

– Jeg tipper Jansrud vinner foran Svindal fordi han har bedre svinger. Svindal har vært så mye skadet de siste årene at han er blitt litt svakere i den grenen, sier Kjetil André Aamodt, alpinekspert for TVNorge under Pyeongchang-OL .

