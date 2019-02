ETTERLENGTET MEDALJE: Ragnhild Mowinckel jubler etter den første kvinnelige medaljen i alpin-VM siden 2001. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Ragnhild Mowinckel tok VM-bronse

ÅRE/OSLO (VG) Ragnhild Mowinckel (26) turte først ikke juble - men kunne endelig slippe følelsene løs da VM-bronsen var klar etter at Ramona Siebenhofer kom fire hundredeler for sent i mål.

Den andre norske deltakeren, Kajsa Vickhoff Lie, gjorde en sensasjonelt god slalåmdel og kom på 7. plass til slutt.

– Ragnhild klinket til og hadde et tempo i kroppen som jeg ikke hadde trodd, sa Kjetil André Aamodt i NRKs VM-studio i Åre.

– Veldig imponerende av begge de norske jentene, fastslo Aamodt.

Gullet gikk til sveitsiske Wendy Holdener, som var tre hundredeler foran Petra Vlhova fra Slovakia. Mowinckel var 45 hundredeler bak vinneren.

Østerrikske Ramona Siebenhofer var uhyre nær ved å slå Mowinckel - men kom fire hundredeler for sent i mål.

LYKKELIG: Ragnhild Mowinckel etter tredjeplassen på første del av superkombinasjonen. Hun klarte å holde plasseringen etter slalåmdelen. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Det er 18 år siden Hedda Berntsen tok den siste VM-medaljen i alpint på kvinnesiden. I 2001 sikret hun bronse i slalåm, men nå var det Mowinckel sin tur til å juble.

Ragnhild Mowinckel ble nummer fire i kombinasjonen i PyeongChang-OL i fjor. Nå tok hun et steg opp.

Det norske kronprinsparet er på plass i Åre og fulgte avgjørelsen i kombinasjons-VM. Mowinckels mor Sissel gråt av glede på tribunen. Ved hennes side sto pappa Harald.

– Helt fantastisk. For en spenning hun skapte, sa han i et NRK-intervju.

– Det er godjenta til mammaen sin, sa Sissel Mowinckel.

Dette er første gang siden 2001 at Norge tar medalje på kvinnesiden i alpin-VM.

Norges kvinnelige alpinener lå som nummer tre etter utfordelen. Hun var for eksempel 60 hundredeler foran duoen Petra Vlhova og Lindsey Vonn. Best i utfor var Ramona Siebenhofer, bare seks hundredeler foran Mowinckel.

Mowinckel hadde en super-vinter 2017/18 da hun først tok OL-sølv i storslalåm, så sølv også i utforløypa - og i mars tok hun sin første verdenscupseier i karrieren - storslalåmrennet i Ofterschwang i Tyskland.

– Hun beviste at OL-medaljene ikke var noe blaff, konstaterte pappa Harald etter bronse i Åre fredag ettermiddag.

Ragnhild Mowinckel har fortsatt to gode øvelser igjen i VM: utfor og storslalåm.

Kajsa Vickhoff Lie kjørte en oppsiktsvekkende god slalåmdel og lå på 2. plass da hun kjørte i mål.

– En herlig overraskende god omgang av Kajsa, fastslo Kjetil André Aamodt som NRK-ekspert.

– Jeg ga gassen hele veien og prøve å kjøre rent. Du kan ikke holde igjen, sa Kajsa Vickhoff Lie til NRK etterpå.