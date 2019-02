GULLJENTE: Mikaela Shiffrin er bare 23 år, men har allerede vunnet det som er å vinne. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

Sykdomsplaget Mikaela Shiffrin vant sitt fjerde strake VM-gull i slalåm - og etterlengtet svensk madaljejubel

ÅRE (VG) Den amerikanske 23-åringen ble den første i historien som klarer den firedoble bragden i én og samme gren. Og etter lang, lang ventetid fikk også svenskene noe å juble for på hjemmebane.

Som den første gjennom tidene er amerikanske Mikaela Shiffrin blitt verdensmester fire ganger på rad i slalåm.

Den amerikanske jenta var 17 år da hun vant for første gang i Schladming i 2013, og et par uker før sin 24-årsdag knuste hun konkurrentene i kvinnenes siste øvelse i Åre.

Men hun hadde sitt å trøble med utenfor konkurransene. Siden storslalåmen torsdag har hun vært syk - og da hun kom i mål la hun seg umiddelbart ned på bakken hikstende etter pust.

VM alpint i Åre, Sverige lørdag, slalåm kvinner: 1) Mikaela Shiffrin, USA 1.57,05 (57,23-59,82)

2) Anna Swenn-Larsson, Sverige 1.57,63 (57,19-1.00,44)

3) Petra Vlhova, Slovakia 1.58,08 (57,54-1.00,54)

4) Katharina Liensberger, Østerrike 1.58,48 (57,35-1.01,13)

5) Frida Hansdotter, Sverige 1.59,44 (57,64-1.01,80)

6) Laurence St. Germain, Canada 1.59,65 (58,60-1.01,05)

7) Katharina Huber, Østerrike 1.59,85 (58,66-1.01,19)

8) Katharina Truppe, Østerrike 1.59,98 (58,93-1.01,05)

9) Bernadette Schild, Østerrike 2.00,46 (59,20-1.01,26)

10) Erin Mielzynski, Canada 2.00,59 (58,99-1.01,60). De norske: 16) Maren Skjøld 2.02,27 (1.00,87-1.01,40), 29) Kristine Gjelsten Haugen 2.06,83 (1.02,28-1.04,55). Kjørte ut i finaleomgangen: Kristin Lysdahl. Kjørte ut i 1. omgang: Mina Fürst Holtmann. 52 utøvere fikk plassering. Vis mer vg-expand-down

– Jeg skal prøve å snakke uten å hoste, men det er vanskelig. Jeg sto på med alt jeg kunne, men visste ikke hvordan det kom til å gå siden jeg kjente på mangel på pust halvveis ned her nå. De rundt meg har virkelig gjort sitt så jeg kunne yte det jeg kunne, sa en tydelig preget Shiffrin på intervjuet etter rennet.

Det sier kanskje sitt om hvor ekstremt god hun er.

Shiffrin viste hva hun er laget av da hun leverte en fantastisk 2. omgang, og vant 58 hundredeler foran Swenn Larsson og 1,03 foran sin store rival, slovenske Petra Vlhova, som tok bronsen.

ØYEBLIKKET: Anna Swenn Larsson strakk armene i været og jublet for Sveriges første VM-medalje på hjemmebane. Foto: DENIS BALIBOUSE / X90072

Endelig for Sverige

Endelig fikk også vertsnasjonen Sverige en medalje: Anne Swenn Larsson tok sølvet etter at lederen fra første omgang, sveitsiske Wendy Holdener, kjørte seg bort.

Nei, det var ikke gull, men det smakte sånn for hjemmepublikummet.

De har fått utdelt svenske flagg, startnummer-drakter og luer. Arrangøren har gjort det de kan for at svenskene i løypa skulle få best mulig støtte gjennom VM på hjemmebane i Åre.

Problemet har bare vært resultatene.

Den første uka dominerte nordmennene på tribunen, og gjennom den første helgen, da Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal tok dobbel-triumf i utforen var kontrastene til nabolandet vårt enorme.

Svenskene ble nummer 16, 34, 45 og 46.

På tribunen visste hjemmefansen knapt navnet på dem som de skulle heie på.

– Jeg heier på Norge, sa flere til VG den dagen.

I uke 2 skulle det bli annerledes. Med teknikernes inntog skulle også Sverige levere. Legenden Ingemar Stenmark var positiv, publikum ble gradvis mer og mer dominert av hjemmefansen og alt lå til rette.

Kveldsrennet «Team Event» skulle by på suksess tirsdag. Folk strømmet til bakken, men dro tidlig hjem. Sverige røk i kvartfinalen.

Siden har det gått like trått, frem til i dag.

Jubelbrølet kom

Sjeldent jubler man når tiden i mål viser andreplass, men Anna Swenn Larsson visste på det tidspunktet at det ble minst bronsemedalje.

Endelig, skrek svenskene. De jublet og feiret hemningsløst. Det var et smått rørende øyeblikk. Idrettsglede på sitt sedvanlige vakre vis.

Det ble altså sølv.

– Det er så sykt og jeg er så glad for å få til det her foran dette publikummet på hjemmebane, sier Swenn-Larsson.

– Kjempegøy for Anna å ta sølv her på hjemmebane. Hun er jo fra rett borti bakken her og med hele familien på plass. Dette unner jeg henne. Vi har kjørt mot hverandre i mange år, så jeg kjenne henne godt, sier Maren Skjøld til VG.

Skjøld ble beste norske på 16. plass, 5,22 bak Schiffrin. Kristin Lysdahl var beste norske etter den første omgangen, på 14. plass, men hun ble for ivrig i finalen og kjørte ut.