Henrik Kristoffersen tok VM-gull etter drama: - Helt rått

ÅRE (VG) Henrik Kristoffersen (24) vant sitt første VM-gull i sitt fjerde VM. Hverken Marcel Hirscher eller Alexis Pinturalt klarte å henge med nordmannen kruttsterke finaleomgang i Åre.

Publisert: 15.02.19 18:45 Oppdatert: 15.02.19 19:10







– Det var på tide å ta en medalje, i hvert fall. Vi har jobbet så hardt med faren min og og hele teamet. Jeg har ikke vunnet storslalåm siden 2015. Så det er fantastisk, sier Henrik Kristoffersen i seiersintervjuet til VM-arrangøren.

– Helt rått, jubler NRK-ekspert Kjetil Andre Aamodt - selv verdensmester i storslalåm 1993.

Teknikkspesialisten Kristoffersen ble Norges første VM-vinner i storslalåm siden Aksel Lund Svindal vant nettopp i Åre i 2007. Også Lasse Kjus (1999) og Stein Eriksen (1954) er nordmenn med VM-gull i grenen.

– Det irriterer meg at jeg tapte opp på kanten i begge omganger, sier Kristoffersen til NRK. Men resten av begge rundene var helt i ultraklassen.

Kristoffersen manet seg selv oppe i startboksen, lå på 3. plass etter 1. omgang og kastet seg offensivt ut, økte ledelsen, fikk et slag på skiene, men feide inn til ledelse med nesten et sekund. Omgangstiden var den femte beste - og Marcel Hirscher viste ingen respekt da han kom rett etter.

les også Mener manglende istrening kan være årsaken til at Kristoffersen sliter

Østerrikeren økte ledelsen høyt oppe i bakken, men verdens beste alpinist tapte jevnt og trutt videre nedover og endte to tiendeler bak romerikingen. Dermed kunne bare Alexis Pinteruault ta fra Kristoffersen gullet.

Han økte på de to første målingene, men endten 0,42 bak. Dermed bronse til Frankrike, som hadde håpet på storslalåm-gull for første gang siden 1964.

Kristoffersen tok OL-sølv i storslalåm i fjor, men har i de to siste VM fire ganger endt opp på den «sure» 4.-plassen.

– Du har lov til å juble når du ikke har vunnet et renn på ett år. Dette er stort, sier Henrik Kristoffersen og takker både «muttern, fattern og kjæresten Tonje». Også Einar Witteveen - skiforbundets administrativt alpintansvarlige fra Rælingen - får en solid verbal blomsterbukett av VM-vinneren etter i mange år ha hjulpet Kristoffersen-familien.

GULL: Henrik Kristoffersen vant. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Med startnummer én klokket «Spjælingen fra Rælingen» inn på tiden 1.10,15 i den krevende 1. omgangen av storslalåm-VM.

Ledelsen varte ikke lenge. Med nummer to på brystet overtok Alexis Pinturault den, 18 hundredeler foran Henrik Kristoffersen.

Like bak der igjen kom Hirscher. Østerrikeren la seg inn foran Kristoffersen, men bak Pinturault. Han har ti hundredeler opp til franskmannen og åtte ned til den norske 24-åringen.

les også Kristoffersen ladet opp med Shiffrin: – Jeg ble ikke slått

– Jeg er med i kampen, så alt kan jo skje, sa Kristoffersen til VG.

– Og det er jo i annenomgang du er best?

– Da får vi håpe det blir sånn nå og, svarte 24-åringen med et smil.

Det stemte hundre prosent!

Kristoffersen var 23 hundredeler raskere enn Hirscher og hele seks tiendeler bedre enn Pinturault i finalen.

Trevor Philp satte standarden fra start nummer syv i finaleomgangen. Kanadieren kjørte ned til en soleklar ledelse. Franske Victor Muffat-Jeandet hadde over et sekund å gå på, kjørte ikke like bra, men overtok likevel teten før Marco Schwarz kom i ledelsen før de tre nordmennene entret den salte snøen i Åre.

Rasmus Windingstad (25) kjørte bra i 1. omgang og lå som nummer 15. Bærumskjøreren fikk trøbbel med Schwarz, men var storfornøyd med å suse inn et drøyt halvsekund bak den da ledende østerrikeren.

– Herlig å se. Ikke mye å utsette på denne omgangen, mente NRK-ekspert Aamodt.

les også Ragnhild Mowinckel misset VM-bronsen med 12 hundredeler: – For mange feil

Trippel verdensmester i storslalåm, Ted Ligety, snek seg rett etterpå inn seks hundredeler foran Windingstad.

– Utrolig fornøyd. Mitt nest beste resultat i storslalåm denne sesongen, sier han til NRK etter 13. plassen.

Leif Kristian Nestvold-Haugen (31) gjorde en feil i den første runden og lå på 10. plass før finalen. Han klarte ikke å forsvare karriereens høydepunkt med VM-bronsen for to år siden. Haugen jaget på i en god finaleomgang, men kom inn fire hundredeler bak Marco Schwarz.

Dermed endte han på en meget god 7. plass - bare et drøyt sekund bak Kristoffersen.

For Aleksander Aamodt Kilde (26) har VM blitt en nedtur. Han kjørte ut i første omgang fredag.

– Dette oppsummerer vel VM greit for min del, sier en oppgitt Kilde til VG.

VG oppdaterer saken!