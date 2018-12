TEIP-LØSNING: Aksel Lund Svindal på vei ned super-G-løypa i Beaver Creek. På venstre hånd kan du se teipen som holder staven til skihansken. Foto: Nathan Bilow, AP

Svindal plages fortsatt av tommelen tross tredjeplasser: – Ikke ideelt

To tredjeplasser på to dager er mer enn godkjent for Aksel Lund Svindal (35), men den plagsomme tommelen er ennå ikke helt bra etter operasjonen.

På vei ned super-G-løypa i Beaver Creek kjørte 35-åringen med teip rundt den venstre hånden. Det var for å holde den staven på plass. For gripeevnen til Lund Svindal er ennå ikke helt som den skal være.

I midten av november krasjet han og måtte opereres i tommelen .

– Jeg må nok kjøre med den løsningen jeg gjorde i dag til langt ut i januar, sier han til VG på telefon fra Colorado.

Resultatliste Beaver Creek, super-G: 1) Max Franz, Østerrike 1.01,91, 2) Mauro Caviezel, Sveits 1.02,24, 3) Aksel Lund Svindal, Norge 1.02,32, Aleksander Aamodt Kilde, Norge 1.02,32 og Dominik Paris, Italia 1.02,32, 6) Christoph Krenn, Østerrike 1.02,37, 7) Vincent Kriechmayr, Østerrike 1.02,49, 8) Matthias Mayer, Østerrike 1.02,52, 9) Klemen Kosi, Slovenia 1.02,58, 10) Kjetil Jansrud, Norge 1.02,59. Øvrige norske: 13) Rasmus Windingstad 1.02,64, 23) Adrian Smiseth Sejersted 1.03,20, 28) Bjørnar Neteland 1.03,26. Stian Saugestad kjørte ut.

Der hadde han akkurat kjørt inn til tredelt tredjeplass, sammen med lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde (26) og italienske Dominik Paris (29). Østerrikeren Max Franz var i en egen klasse og vant rennet med 33 hundredeler. Mauro Caviezel fra Sveits ble nummer to foran trioen.

– Jeg har to metallstaver inni tommelen og en plastikk-skinne utenpå. Så den er ganske stiv, sier han om venstrehånden.

Teip-løsningen byr ikke på de helt store problemene ifølge Svindal, men starten lider av at han ikke får dyttet seg av gårde med full kraft. På første mellomtid i Beaver Creek var han nummer 38.

– Det er litt klønete i starten, men ellers går det greit. Jeg så det var en mellomtid i dag allerede etter ni sekunder. Der var jeg ikke særlig rask. Det er ikke ideelt, sier han.

Men han er klar på at det er flere ting som må forbedres før han begynner å vinne renn igjen.

– Det er alt, sier han på spørsmål om det er kroppen eller hodet som er den største hindringen mot nok en seier.

– Når du er best forberedt, er du best: best mentalt, mest offensiv, best innstilling. Det er bra nå også, men jeg kjenner jeg har vært bedre. Jeg må rett og slett kjøre bedre, og det er mulig det. Jeg er på ingen måte misfornøyd, sier han etter to tredjeplasser på to dager .

– Det er to bra dager det, sier Lund Svindal til VG på telefon fra Colorado.

Lettet Aamodt Kilde

Dagens kanskje mest fornøyde var Aamodt Kilde. Med startnummer kom han i mål med over sekundet og pekte i luften av glede.

– Ubeskrivelig godt, sier han til VG.

Etter den eventyrlige 2016-sesongen, der Aamodt Kilde vant super-G-cupen sammenlagt, har 26-åringen slitt med å nå helt opp til pallen. Fem sure fjerdeplasser har det blitt i World Cup siden 2016. Kun én gang har han vært på pallen, i super-G i Aspen våren 2017.

– Da jeg kom i mål så jeg grønne tall for første gang på ... Ja, lang, lang tid, sier han med et lettelsens sukk.

Det tykke snøværet i Colorado på adventens første dag ble det store samtaleemnet før rennet. Konkurransen ble utsatt én time før man fikk ryddet løypa og spraymalt de blå retningslinjene på snøen. Ventetiden ble brukt på kortspill for Lund Svindal og Co.

Kjetil Jansrud var raskest i super-G-åpningen for en knapp uke siden i Lake Louise , men i Beaver Creek ble han «kun» nummer ti. Rasmus Windingstad imponerte fra sent startnummer og endte på 13.-plass, 73 hundredeler bak suverene Franz.

Adrian Smiseth Sejersted ble nummer 23, Bjørnar Neteland nummer 28 og Stian Saugestad kjørte ut.

Søndag er det storslalåm i bakken i Colorado.