DRAR HJEM: Christian Mitter (fv.), Aksel Lund Svindal og Kjetil Jansrud under en pressekonferanse under VM i alpint i Åre. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kritiserte Christian Mitter slutter som landslagssjef

Etter 12 år i Norges Skiforbund slutter Christian Mitter som landslagssjef i alpint. Østerrikeren tar over kvinnelandslaget i hjemlandet.

Det melder Skiforbundet i en pressemelding nå i ettermiddag.

Mitter bekrefter overfor NRK.

– Jeg har vært i skiforbundet i 12 år. Ti år med herrene og fire år som sjef. Det er på tide å flytte ned til Østerrike igjen med familien, forklarer Mitter statskanalen. Han har vært alpinguttas landslagssjef de siste fire årene.

2. april fortalte NRK om at alpinherrenes helsepersonell har sendt et varselbrev om det de mener er uholdbare arbeidsforhold. De mener Christian Mitters lederstil er så ille at de truer med oppsigelse.

I varselet skal det bli brukt ord som «hersketeknikker», «latterliggjøring», «usynliggjøring» og «skarpe irettesettelser» om landslagssjefens lederstil.

– Jeg er kjent med at det er kommet en varsling mot meg når det gjelder min lederstil og kommunikasjonsform. Jeg tar tilbakemeldingene på alvor, og først er det nødvendig for meg å finne ut mer om hva det dreier seg om. Jeg ønsker at vi skal gå gjennom dette på en ryddig og konstruktiv måte, sa Mitter for tre uker siden.

– Varslingssaken har ikke vært avgjørende for valget mitt. Jeg har respekt for at det er delte meninger om min lederstil, men opplever noe av kritikken som urettferdig, sier Mitter i dagens pressemelding.

– Jeg fikk et spennende tilbud fra det østerrikske forbundet og etter å ha tenkt meg grundig om i påsken valgte jeg å takke ja. Jobben som landslagssjef i Østerrike er en ny utfordring med store krav og høye forventninger, sier Christian Mitter.

I løpet av hans fire sesonger som sjef har de norske alpinherrene vunnet tre gull, fem sølv og tre bronse i VM og OL.

– Jeg er stolt av det vi sammen har fått til på landslaget disse årene og tar med meg de gode opplevelsene i den nye jobben, sier han.

Ifølge Norges Skiforbund skal ny landslagssjef bli offentliggjort om kort tid.

VG utvider saken.

Publisert: 24.04.19 kl. 15:37 Oppdatert: 24.04.19 kl. 15:52