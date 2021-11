SPRUDLENDE: Det var en glad og sprudlende Kjetil Jansrud som møtte den norske pressekorpset i Frognerparken onsdag.

Vil bære flagget i OL: − Hadde vært en ære

FROGNERPARKEN (VG) Kjetil Jansrud (36) har annonsert at Beijing-OL i februar vil være hans siste. Vinstragutten er klar for å avslutte med stil, og er ikke fremmed for å være flaggbærer for Norge under åpningsseremonien.

Publisert: Nå nettopp

– Jeg har ikke hørt noe om å bære flagg i OL faktisk, så det blir veldig spennende, svarer Jansrud på VGs spørsmål om han skal være Norges flaggbærer under åpningsseremonien i Beijing i februar.

Fartskometen er en av tidenes mest dekorerte norske alpinister, med hele fem medaljer fra de olympiske lekene, hvor av super-G-gullet fra Sotsji 2014 henger høyest.

Og nettopp OL-gull har ofte vært et krav for de som skal gå først ut av de norske utøverne under seremonien.

OL-GULL: Kjetil Jansrud vant gull i super-G i Sotsji-OL 2014 foran amerikanske Andrew Weibrecht som tok sølvet og kanadiske Jan Hudec og amerikanske Bode Miller som delte bronsen.

– Jeg er egentlig veldig rolig på de greiene der, men det er selvfølgelig en ære å være flaggbærer for Norge. Og så er det et ganske spennende OL vi skal til. Det er et omstridt OL, sier Jansrud og fortsetter:

– Men selve konseptet ved å bære flagg hadde vært en ære.

Beijing-OL vil bli Vinstraguttens femte OL på rad. Hans første kom allerede i 2006 i Torino, hvor han deltok i kombinasjonen og kom på 10. plass, som beste nordmann, hvor både Aksel Lund Svindal og Lasse Kjus kjørte ut. Amerikanske Ted Ligety vant det gullet.

– Jeg får hvert fall vært i et OL til, forhåpentligvis, sier Jansrud og smiler.

FLAGGBÆRER-SVINDAL: Aksel Lund Svindal var flaggbærer for den norske OL-troppen under åpningsseremonien i Sotsji 2014.

Peer Gynt-kjøreren har notert seg med hele 55 pallplasser, hvor av 23 er seier i verdenscupen, samt tre medaljer i VM og fem i OL.

Hans gode venn og tidligere lagkamerat i mange år, Aksel Lund Svindal, bar flagget for Norge i Sotsji-OL i 2014, som første alpinist.

– Åpningsseremonien er noe vi alpinistene ofte har valgt å være en del av, for å få hele den olympiske opplevelsen. Det har jeg egentlig gjort i samtlige OL jeg har vært i. Og vi alpinister er kanskje litt heldige at vi har så mange parametere for å lykkes, at du kan unne deg den dagen og likevel prestere, forteller han.