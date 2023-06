LANDSLAGET: Det norske alpinlandslaget sammen under presentasjonen i Oslo av alpinlandslagene for sesongen 2023-2024.

Full krangel mellom alpinlandslaget og forbundet: − Føler seg ignorert og respektløst behandlet

Norske alpinstjerner føler seg overkjørt av sitt eget forbund — og vil ikke signere avtalen som regulerer markedsrettigheter.

Kortversjonen Norske alpinstjerner er i konflikt med Norges Skiforbund (NSF) om markedsrettigheter og landslagsavtale.

Ifølge deres advokat føler utøvere seg ignorert og respektløst behandlet. Enkelte har ikke signert landslagsavtalen siden 2021, ifølge advokaten.

Utøvernes advokat krever forhandlinger om en ny landslagsavtale i tråd med lovutvalgets uttalelse, og mener dette er viktig for en bærekraftig landslagsmodell.

Generalsekretær i NSF, Øistein Lunde, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene og hevder endringer er gjort i landslagsavtalen etter lovutvalgets uttalelse. Vis mer

– Utøverne er frustrerte. De føler seg ignorert og respektløst behandlet, sier Pål Kleven i advokatkontoret Kleven & Kristensen DA som representerer alle utøverne i alpinlandslaget.

Nå har konflikten mellom utøverne – blant dem Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde – og ledelsen i Norges Skiforbund (NSF) eskalert.

Utøverne føler ikke lenger det er noe poeng å skjule det som til nå har vært en godt bevart hemmelighet.

REPRESENTERER ALPINISTENE: Advokat Pål Kleven, her i møte med VG tidligere i vår.

Situasjonen har vært så fastlåst at enkeltutøvere ikke har skrevet under på landslagsavtalen siden 2021, opplyser Kleven.

Generalsekretær i Norges Skiforbund, Øistein Lunde, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene fra Kleven. Han svarer lenger ned i saken.

Utløste frustrasjonen

Tidslinjen for striden går mange år tilbake i tid, men det er hendelser det siste halvåret som har utløst den virkelige frustrasjonen.

Sentralt står en uttalelse fra Norges Skiforbunds (NSF) lovutvalg fra 2022, da Kleven representerte alpinistene og Johannes Høsflot Klæbo. Utvalget ga utøverne en seier i spørsmålet om hvem som eier deres markedsrettigheter, såkalte bilderettigheter bilderettigheter Kort fortalt alle menneskers rett til eget bilde, levende bilder, signatur og navn slik at det ikke kan brukes av andre. .

I uttalelsen heter det at utøverne og skiforbundet sammen må bli enige om i hvilket omfang NSF skal få bruke utøvernes bilderettigheter i forbundets kommersielle avtaler, det vil si at utøverne får større innflytelse når forbundet forhandler med sponsorer.

Info Norges Skiforbunds lovutvalg konkluderte slik: Det er utøverne som selv innehar eiendomsretten til sine image rights.

Utøverne plikter å medvirke i NSFs sponsoravtaler «i rimelig utstrekning» slik NIFs lov gir anvisning på, det vil si at NSF er gitt en bruksrett til en andel av utøvernes image rights/bilderettigheter.

Utøver og NSF må sammen bli enige om i hvilket omfang NSF skal få bruke utøvernes image rights i forbundets kommersielle avtaler.

Lovutvalget uttaler at utvalgets medlemmer ikke oppfatter utøvernes henvendelse og spørsmål til lovutvalget som et forsøk på å rokke ved den norske landslagsmodellen. Tvert imot opplever lovutvalget at utøverne nettopp ønsker å hegne om denne modellen. Vis mer

VG omtalte lovutvalgets avgjørelse fra 2022. Da uttalte konstituert generalsekretær i NSF, Øistein Lunde, at forbundet «ville legge opp til en forbedret og tydeligere dialog med landslagsutøverne om omfanget av deres markedsforpliktelser og medvirkning»

Advokat Kleven har derfor ventet på at NSF skal ta kontakt slik at partene kunne fremforhandle en ny landslagsavtale i tråd med lovutvalgets uttalelse. De har imidlertid ventet forgjeves, forteller han.

I mai vedtok nemlig skistyret ny landslagsavtale «helt ensidig uten at utøverne er blitt hørt i det hele tatt», ifølge advokaten.

– Dette er ganske sjokkerende, sier han.

– Jeg har aldri opplevd at et forbund totalt overser en rettslig uttalelse fra sitt eget lovutvalg, og i tillegg ikke en gang gir en begrunnelse for det. Dette er i og for seg heller ikke det eneste oppsiktsvekkende med denne prosessen som snart har pågått i tre år, sier advokaten.

I STRID MED FORBUNDET: De to største profilene i det norske alpinlandslaget, Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde.

Info Tidslinje for uenigheten mellom utøverne og Norges Skiforbund Kleven oppsummerer prosessen slik: Sensommeren 2020 tok Bjørn Braathen (far til Lucas Braathen) kontakt med Kleven for å avklare sine tanker rundt løperavtalen opp mot Norges Idrettsforbunds (NIF) lov.

Høsten 2020 involveres hele løpergruppen og tillitsvalgt på herresiden. Det er enighet om å engasjere Pål Kleven for å jobbe med dette opp mot Norges Skiforbund alpint slik at betingelsene er i tråd med gjeldende rett.

Prosessen ledet frem til at utøverne og NSF Alpint ble enige om å adressere problemstillingen til NSFs nye landslagsmodellutvalg landslagsmodellutvalg Utvalget ble nedsatt for å utrede finansiering, prinsipper for fordeling av kommersielle rettigheter og avtalestruktur i fremtidens landslagsmodell. .

Inn mot sesongstart 2021 ble utøverne bedt om signere ny avtale til tross for at landslagsmodellutvalget ikke hadde kommet med sin rapport.

April 2022 kom landslagsmodellutvalgets rapport . Kleven og utøverne ble overrasket over at problemstillingen ikke var behandlet og ikke ble nevnt med et ord.

En samlet løpergruppe ville ifølge Kleven fortsette det de omtaler som en lojal linje. De ba lovutvalget se om NSFs forvaltning av markedsrettighetene var i tråd med Nifs lov hva gjelder løpernes rettigheter rundt eget navn og bilde.

Lovutvalget kom med sin uttalelse i november 2022 og som er omtalt lenger opp i denne saken. Budskapet deres er at utøverne selv eier disse rettighetene og at man i fellesskap må bli enige om omfanget av bruksretten NSF skal ha til utøvernes bilderettigheter.

Etter 10.11.22 har det, ifølge alpinistene, ikke vært noen initiativ fra NSF til å starte en dialog.

I starten av mai 2023 vedtok skistyret en ny landslagsavtale uten at utøverne, ifølge advokaten, ble involvert. Vis mer

Nå har utøverne fremmet saken til NSFs kontrollutvalg fordi de mener skistyrets vedtatte landslagsavtale er i strid med lovutvalgets uttalelse. Kleven er klokkeklar på at målet fortsatt er å kunne forhandle om en landslagsavtale med forbundet.

Han sier også dette:

– Vi har kontinuerlig forholdt oss til idrettens egne oppnevnte utvalg, og har altså gått rett tjenestevei med det for øye å løse saken internt. Det er utmattende, og kan vitne om systemsvikt, sier Kleven.

– Hvorfor er dette viktig?

– Dette er viktig for at landslagsmodellen skal være bærekraftig. Det er den ikke dersom Norges Skiforbund ensidig skal bestemme hvordan utøverne skal brukes i reklamesammenheng. Som i enhver annen avtale må partene sammen bli enige, noe som reduserer potensielle konflikter og skaper forutberegnelighet.

Kleven mener ansvaret for konflikten ligger hos forbundet sentralt. Prosessen har ifølge advokaten vært slik at administrasjonen behandler saken, innstiller til skistyret, som så fatter endelig vedtak.

– Jeg vet ikke hvorfor administrasjonen og styret ikke har tatt hensyn til lovutvalgets uttalelse, som etter det jeg kan se ikke nevnt med ett ord i de styredokumentene som omhandler denne saken, sier Kleven.

– Vanskelig å forstå

I et epost-svar til VG skriver konstituert generalsekretær Øistein Lunde at de ikke kjenner seg igjen i påstanden om at forbundet «totalt overser» uttalelsen fra lovutvalget.

Han hevder utvalgets uttalelse har inngått i administrasjonens innstilling som en del av grunnlaget for skistyrets behandling.

«... og har sammen med andre mottatte tilbakemeldinger, erfaringer og vurderinger ført til at NSF har gjort endringer i landslagsavtalen. Dette er gjort for å nærmere klargjøre utøvernes medvirkning i lagets sponsoravtaler», skriver han.

SVARER: Konstituert generalsekretær i Norges Skiforbund, Øistein Lunde.

Han skriver videre at endringene i avtalen, med henvisning til lovutvalgets uttalelse, er grundig omtalt i et brev til utøverne.

«Dialogen med utøverne om deres markedsforpliktelser og medvirkning er også omtalt i oversendelsesbrevet, og vil bli fulgt opp videre i henhold til dette. Det er av den grunn vanskelig å forstå at advokat Kleven hevder uttalelsen fra lov- og påtaleutvalget skal være oversett».

Lunde understreker at lagenes sponsoravtaler er fundamentet for den sportslige satsingen på landslag og i rekrutteringsøyemed. Etter forbundets oppfatning er medvirkningsplikten for landslagsutøverne innenfor rammene av idrettens lovverk.

Han skriver avslutningsvis at Norges Skiforbund vil bevare og utvikle landslagsmodellen i samarbeid med alle parter, utøvere, støtteapparat og sponsorer.

Pål Kleven er ikke imponert når han får lest opp forbundets svar.

Han poengterer at lovutvalgets uttalelse er krystallklar.

– Den sier blant annet at utøverne selv eier sine «image rights» og at utøverne og NSF «må bli enige om» omfang (bransjer) og intensitet hva gjelder NSFs bruksrett til utøvernes image rights.

Info Dette er bransjeeksklusivitet: Ved inngåelse av avtaler mellom forbund og sponsor innrømmes normalt såkalt bransjeeksklusivitet, det vil si at hverken NSF eller utøverne kan inngå sponsoravtaler i samme bransje. Petter Northug brøt på sin side eksklusivitetsbestemmelsene da han signerte en sponsoravtale med Coop, mens forbundet hadde en avtale med handelskjeden Spar. I sponsoravtalene er det forbund og sponsorer som fastsetter omfanget av sponsorenes eksklusivitet. For eksempel kan en bank også ha eksklusivitet innen områder som forsikring og eiendomsmegling. En klesleverandør kan eksklusivitet ikke bare for trenings- og konkurransetøy, men også for fritidstøy. Jo flere sponsoravtaler NSF inngår, desto færre bransjer er ledige for utøverne. Et ferskt eksempel på dette finner vi i langrenn. Landslagsutøveren Marte Skaanes ville inngå en privatavtale med Uno-X, som driver bensinstasjoner og bilvask. Men forbundet har en avtale med Equinor, som driver olje- og gassutvinning, men likevel fått eksklusivtet på bransjekategorien «bensinstasjon».Det ble ingenting av privatavtalen. Vis mer

– Dette ble også avklart i et etterfølgende møte med lovutvalgets leder, forbundets generalsekretær og deres advokat. De forstod da åpenbart innholdet i avgjørelsen – altså at partene må forhandle om disse forholdene – men det ser ut som det har gått i glemmeboken … sier advokaten.