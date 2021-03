RØRENDE: Henrik Røa er rørt over at så mange vil hjelpe han på veien mot suksess. Foto: Torstein Bøe

Kjørte VM uten inntekt: Fikk inn over 150.000 etter superløp

CORTINA/OSLO (VG) Henrik Røa (25) står utenfor landslaget, men imponerte likevel i VM. Nå har han fått god økonomisk hjelp til å fortsette satsningen.

Karina Grasbekk, Røas tante, har startet en pengeinnsamling for å finansiere nevøens treningshverdag.

– Etter at han mistet plassen på landslaget, måtte han stå for finansieringen av karrieren sin helt på egen hånd, med hjelp av kjæresten Camilla og familien. Han har jobbet som Foodora-bud, alpintrener for barn og unge i HSIL (Høybråten og Stovner Alpint) og diverse strøjobber for å finansiere alpinsatsingen.

– Av naturlige grunner - nå som Henrik har vært å prestert i Kitzbühel, Garmish og VM i Cortina – er det lite Foodora-jobbing, og lite penger inn mens vi heier og gleder oss over nykommeren vår i alpint, skriver tanten i innsamlingen.

Røa står nemlig utenfor landslaget og må finansiere sin egen satsning. Han jobber nå som Foodora-bud og får god hjelp fra kjæresten Camilla til å få hjulene til å gå rundt.

Heming-løperen startet mesterskapet med en 17. plass i super-G, det var første gang han kom innenfor topp-30 i disiplinen. Videre fulgte han opp med karrierebeste i utfor da kan kjørte inn til tiendeplass.

Men når Røa nå skal reise hjem til Norge igjen, må han rett i karantene og muligheten for å jobbe er fraværende.

– Det vil bety enormt mye for Henrik hvis han kunne få litt ekstra støtte i overgangsperioden når han kommer hjem fra VM bragden, slik at han kan fokusere videre på trening og idretten han elsker, skriver tanten.

Innsamlingen har til nå samlet inn 150 400kr fra 273 forskjellige gavmilde givere. Tallet øker konstant og da VG gjenga Røa summen som hadde kommet inn til etter mandagens superkombinasjon, var han overrasket.

– Jeg var ikke klar over at det var så mye. Det er veldig, veldig rørende at folk vil bidra og hjelpe meg videre. Det kommer veldig godt med, sier Røa til VG og utdyper:

– Det gjør at jeg kan fokusere mer på å bli en enda bedre alpinist og fokusere på det sportslige og gjøre mindre av det utenomsportslige rundt. Det har vært veldig krevende å komme seg hit. Det er veldig koselig og det varmer.