FALT PÅ LISTENE: Sebastian Foss Solevåg hadde en pallplass innen rekkevidde, men endte på niendeplass i Chamonix i dag. Foto: SEBASTIEN NOGIER, EPA

Foss Solevåg på 9. plass – Kristoffersen ut i andre port

Sebastian Foss Solevåg (29) lå på fjerdeplass etter første omgang, men endte som nummer ni. Clément Noël (23) vant på hjemmebane, mens Henrik Kristoffersen (24) kjørte ut i den andre porten i første omgang.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Foss Solevåg vant slalåmrennet i Flachau for to uker siden, og var nær pallen med sin fjerdeplass for fire dager siden. I dag lå han godt an til en ny topplassering, men tapte for mye i finaleomgangen og måtte nøye seg med 9. plass.

Han var sekundet bak vinner Clément Noël, som kjørte seg opp fra tredjeplass. Ramon Zenhaeusern fra Sveits tok annenplassen foran østerrikske Marco Schwarz.

En av de store prestasjonene i dagens renn sto sveitseren Luca Aerni for. Han lå på 29. plass etter første omgang, men kjørte seg opp til fjerdeplass.

Det var vanskelige forhold i Chamonix med sludd og meget våt snø.

Herrealpinistene klarte dermed ikke å følge opp Kajsa Vickhoff Lie, som klinket til med en imponerende andreplass i dagens super-G-renn.

Timon Haugan og Jonathan Nordbotten hadde for svake tider til å få kjøre finaleomgangen, og Kristoffersen rakk bare å passere én port før det hele var over.

les også Kajsa Vickhoff Lie tok sin første pallplass: – Stedet jeg hater mest

SINT: Henrik Kristoffersen var meget frustrert og sint etter å ha kjørt ut i Chamonix. Foto: Gabriele Facciotti, AP

les også Foss-Solevåg mistet brilleglassene – pallen glapp

Kristoffersen fikk en ny frustrerende dag på jobb, men kan ikke skylde på de vanskelige forholdene.

24-åringen var heltent sekundene før start, men allerede i den andre porten hektet han og var ute av konkurransen. En meget irritert og sint Kristoffersen rope ut sin frustrasjon oppe i bakken.

– Det er når du er på søken, og hissig på å få opp sporet, så er det ofte det her som skjer. Han er for tidlig inn. Hvordan han har forberedt seg til sesongen har ikke vært bra nok til å få hans toppnivå inn. Det er nok en lang prosess, han må analysere hele sesongen, sa NRK-ekspert Kjetil André Aamodt i dagens sending på TV-kanalen.

Kristoffersen har de siste sesongene ikke trent sammen med resten av landslaget.

– Mest sannsynlig har ikke treningen hans vært god nok i sum den siste sesongen, la Aamodt til.

Kristoffersen vant slalåmrennet i Madonna di Campiglio i desember, men bortsett fra det har det vært skuffende resultater for mannen som var verdens beste i både slalåm og storslalåm forrige sesong.