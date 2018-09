ULØST KONFLIKT: Henrik Kristoffersen er nå i Sveits der han forbereder sesongen. Teamet ber nå om at striden med Skiforbundet ikke berammes før sesongen er over. Her fra høsten 2017. Foto: Frode Hansen

Ber om Kristoffersen-rettssak etter sesongen

ALPINT 2018-09-28T16:16:47Z

Henrik Kristoffersen (24) saksøkte Skiforbundet for 15 millioner kroner for snart to år siden. Nå ber Kristoffersen-teamet om at en ny vinter går før sponsorstriden kan bli løst.

Publisert: 28.09.18 18:16 Oppdatert: 28.09.18 18:51

– Vi har et ønske om at saken skal opp etter sesongen. Midt i sesongen er det håpløst, sier Lars Kristoffersen, alpinstjernens far og trener, til VG.

Tingretten opplyser til VG at de har satt en frist til 2. oktober for partene i saken til å komme med sine innspill til når striden mellom Kristoffersen og Skiforbundet kan berammes.

Sakens kjerne i sponsorstriden er at Kristoffersen og energidrikk-produsenten Red Bull siden 2014 har forsøkt å få til et samarbeid om reklame på alpinistens hjelm. Norges Skiforbund har på sin side solgt sponsorplassen på hjelmen til norske alpinister til Telenor, og satte ned foten våren 2016. Da svarte Kristoffersen med å gå rettens vei med et søksmål på opp mot 15 millioner kroner. Dette har vært en fastslåst konflikt siden.

Alpinstjernen og faren oppholder seg nå sammen med flere norske landslagskjørere i Sveits, der de har trent på breene over skistedene Zermatt og Saas-Fee siden slutten av august.

– Egentlig er det bare å distansere seg fra dette, sier Kristoffersen om hvordan de håndterer en så langvarig uløst sak.

Tar hensyn

Partene møttes i Oslo Tingrett for snart to år siden. Men tingretten ba EFTA-domstolen om råd i saken.

Oslo tingrett opplyser til VG at de ennå ikke har fått antydet noen dato for EFTA-domstolens rådgivende uttalelse i sponsorkonflikten, men at Kristoffersen-saken kan komme fort opp etter de har mottatt deres synspunkter i saken.

– Men det må også tas hensyn til partenes behov. Retten er i dialog med partene om dette, som nå har frist til 2. oktober for merknader til spørsmålet om beramming, skriver kommunikasjonsrådgiver Markus Iestra i Oslo Tingrett i en mail.

Skiforbundets advokat i saken, Per Andreas Bjørgan, antar at saken først vil avgjøres rett etter sesongslutt.

– Det har vært diskusjoner mellom partene og retten har bedt om innspill om når den burde berammes, sier Bjørgan i advokatfirmaet Lund & co.

Bjørgan har 13 års erfaring som jurist ved EFTAs overvåkingsorgan (ESA). Han vet ikke hvorfor EFTA-domstolen har brukt så lang tid på sin rådgivende uttalelse i saken. Hans inntrykk var at det skulle skje ganske kjapt.

- Er uttalelsen fra EFTA-domstolen veldig klar i den ene partens favør kan det føre til at den andre parten kaster kortene. Men normalt er det ikke det som skjer. Uttalelsen er bare rådgivende og ikke bindende, sier Bjørgan.

VG har ikke fått kontakt med Kristoffersens advokat i saken, Odd Stemsrud i advokatfirmalet Grette.

Stor avtale

VG har tidligere omtalt at en fullskala Red Bull-avtale, som inkluderer profilering på konkurransehjelm, ville gitt Skiforbundet minst 1,5 millioner kroner årlig, på grunn av en 40–60 prosent fordeling av avtalen mellom alpinist og forbund .

I tillegg var det muligheter for å tjene ytterligere penger på avtalen basert på resultater. Avtalen skulle også gi større muligheter i den sportslige satsingen for alpinisten.

I påvente av en dom kom tingretten med en kjennelse allerede i desember 2016 om at Kristoffersens ikke kunne kjøre med en Red Bull hjelm inntil dom i saken foreligger.

I mars 2017 forlenget landslagets hovedsponsor, Telenor, sin avtale med Skiforbundet. Ifølge NRK sikret det alpindelen av Skiforbundet 100 millioner kroner over seks år. Sponsorsjef i Telenor, Petter Svendsen, sa da at den omfattende avtalen var fremforhandlet med tanke på at også Kristoffersen skulle kjøre med deres sponsormerke på hjelmen. Denne sesongen må også Aksel Lund Svindal , som fikk lov til å kjøre med Red Bull-hjelm i en rekke år gjennom sin avtale, profilere Telenor på hjelmen.

Samtidig som saken har rullet har Henrik Kristoffersen vært en av de mest markante kjørerne i verdenscupen. Sist sesong vant han en verdenscupseier i Kitzbühel, mens han tok fem seire sesongen før. Nå forbereder han seg i Mellom-Europa frem mot verdenscupstarten i Sölden 27. oktober.

– Det går etter planen. Han har hatt litt trøbbel med en stortå, men han har ikke mistet noe trening. Vi har måttet utvide en venstresko litt, sier Lars Kristoffersen.