SKUFFET: Kjetil Jansrud fikk det ikke til å sitte nedover super-G-løypen i Beaver Creek torsdag.

Skuffende dag for de norske fartsgutta: − To store feil som ødelegger

De norske fartsløperne fikk det ikke til å klaffe under super-G-rennet i Beaver Creek torsdag. Sveitsiske Marco Odermatt knuste alle, Adrian Smiseth Sejersted ble beste nordmann på sjetteplass.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rennet pågår fortsatt. Saken oppdateres.

Sveitsiske Marco Odermatt kjørte, fra startnummer syv, en fantastisk omgang ned «Birds of prey» i Beaver Creek, USA. Sveitseren ktok en overbevisende ledelse, 0,78 sekunder foran østerrikske Matthias Mayer, som allerede hadde kjørt en ganske bra omgang.

Best av de norske var Adrian Smiseth Sejersted, som kjørte inn til sjetteplass, 1,14 bak sveitseren som hadde smadret resten av verdenseliten.

– Det er bra at Adrian gjør et godt løp. En sterk sjetteplass, sier landslagstrener Steve Skavik til Vsport 1.

Matthias Mayer og Andreas Sander ligger på andre og tredjeplass, henholdsvis 0,78 og 0,98 bak Odermatt. Kjetil Jansrud jaktet en lenge etterlengtet opptur, men den kom ikke i den bratte løypen i Colorado i dag. Vinstra-gutten gikk litt forsiktig til verks på toppen, og tapte så mye tid i en kompresjon, som gjorde at han kjørte i mål 1,68 sekunder bak Odermatt.

Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut før han hadde kommet halvveis ned løypen.

– Det var krevende. En rask super-G og jeg får tempoproblemer hele tiden. Det er to store feil som ødelegger for meg. Det er ikke sånn at alt er negativt i dag, men det er synd at de to feilene ødelegger, sier Jansrud til Viasport1 og forteller at det var en «oppsiktsvekkende vanskelig» super-G.

KANONOMGANG: Marco Odermatt leverte en kanonomgang i Beaver Creek torsdag.

De norske fartsgutta var nok veldig revansjesugne etter utforrennet i Lake Louise forrige helg. Det skulle egentlig vært arrangert to utforrenn og ett i super-G, men kun det andre utforrennet ble arrangert grunnet mye snø.

Der presterte nordmennene under forventning og var uheldige med å ha sent startnummer, ettersom sikten ble dårligere utover i rennet.

Kilde ble beste nordmann på 9.- plass. Jansrud ble nummer 18, Sejersted nummer 29 og Henrik Røa nummer 53. Sistnevnte kjørte ikke torsdagens renn i Beaver Creek.

Både Kilde og Sejersted var ute store deler av forrige sesong med skader. Kilde røk korsbåndet på trening i januar og Sejersted fikk seg en smell i kneet under et fartsrenn i Bormio.