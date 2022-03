SEIRET: Atle Lie McGrath vant sitt første verdenscuprenn i Flachau.

McGrath sikret sin første verdenscupseier: − Jeg sliter med å finne ord

Atle Lie McGrath (21) jublet hemningsløst da han tok sin første verdenscupseier i østerrikske Flachau.

Av Sebastian Melsom Johansen

Atle Lie McGrath kjørte ned til annenplass i førsteomgangen, 0,97 bak hjemmefavoritten Johannes Strolz som ledet. I andreomgang fortsatte han å imponere og kjørte inn til ledelse med 0,29 til franske Clement Noel som ledet.

Strolz klarte ikke å holde følge med McGraths andreomgang, og kjørte i mål hele 0,66 bak Bærums-løperen. Dermed kunne 21-åringen feire sin første verdenscupseier i karrieren.

– Jeg sliter med å finne ord for å beskrive hva jeg føler nå. Jeg har jobbet så hardt for dette og har vært nære tre gang. Og det å kunne vinne her foran fansen... Jeg klarer ikke å beskrive det. Det er helt utrolig, sier McGrath i et intervju vist på NRK før han takket publikum på tysk.

McGrath tok sin første pallplassering i slalåm i østerrikske Schladming da han kjørte inn til annenplass i slutten av januar.

Lucas Braathen lå nest best an av de norske, som nummer syv og hadde 1,33 sekunder opp til Strolz. Men han klarte ikke å levere en like god finaleomgang og endte på 15.-plass.

Både Henrik Kristoffersen og Sebastian Foss-Solevåg, som startet som nummer en og to i førsteomgang, kjørte meget sterkt og lå helt likt frem til den siste kanten, hvor de begge bommet fullstendig på linjen.

Solevåg klarte å få med seg en del fart og tapte ikke fult så mye tid som Kristoffersen, som stoppet helt opp og kom i mål 1,32 sekunder bak landsmannen.

I målområdet kunne man se en rasende Kristoffersen, som skrek ut sin frustrasjon. Han startet som nummer to i annenomgang og kjørte inn til en enorm ledelse,1,45 sekunder ned til kroatiske Matej Vicovic. Det holdt til beste tid i andreomgang, men kun 16. plass totalt.

Rælingen-løperen kommer fra to seire på rad i slalåm i tyske Garmisch-Partenkirchen. Han leder også slalåmcupen foran Lucas Braathen.

Solevåg fikk det ikke til å klaffe i andreomgangen heller og kjørte inn til 3.-plass med syv løpere igjen på toppen. Det holdt kun til 8.-plass.

Timon Haugan lå på 14.-plass etter førsteomgang og leverte en meget solid finaleomgang frem til han gjorde en stor feil. Han ble nummer 11.