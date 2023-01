Kilde utklasser konkurrentene – på vei mot seier i Kitzbühel-utforen

Fredag var han «døden nær», men lørdag ser Aleksander Aamodt Kilde (30) ut til å vinne med et hav av tid ned til resten i den frykløse Die Streif-løypen.

Rennet pågår!

– Det er bare å ta seg av hatten, eller hjelmen for den slags skyld. Det var teknisk perfekt, men også perfekt mengde risiko. Han er bare best i verden. Han er best i alle partier. For en råtass, sier alpint-legende Aksel Lund Svindal til NRK i målområdet.

– Der satt den. Jeg håper det holder, sier Kilde til NRK.

– Hvem er det som kan slå det her da? spør Svindal.

Da Kilde kastet seg ut den stupbratte bakken i Kitzbühel var det 42 år gamle Johan Clarey som ledet. Franskmannen har ti pallplasser i karrieren, men ingen seire. Den kom ikke lørdag heller.

For Kilde var i en egen klasse. Grønne tider som økte så og si hele veien, og i mål var bæringen 67 hundredeler foran Clarey.