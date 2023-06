Kjetil Jansrud deler gladnyhet: Ble pappa igjen

Kjetil Jansrud og kona Benedicte Isabel Mortensen (33) ble nylig tobarnsforeldre.

På Instagram mandag skriver den tidligere alpinisten at han tirsdag i forrige uke - 20. juni - ble far til lille Iben.

Han og kona Benedicte Isabel Mortensen har fra før datteren Frøya.

– Alt står bra til med familien og alle vi fire nyter livet sammen. Frøya er stolt storesøster, skriver han på Instagram.

I 2020 ble Jansrud far for første gang, da han og Mortensen fikk en jente. Sommeren 2022 giftet Jansrud og Mortensen seg.

Tidligere i år annonserte han at han skulle bli far igjen.

– Det blir enda mer action i hverdagen, men så er vi litt mer rutinerte nå også, håper jeg hvert fall, sa han da.

Jansrud la opp som alpinist i mars i fjor, og kan se tilbake på en strålende karriere.

I OL tok han ett gull, to sølv og to bronse, mens det i VM ble ett gull og to sølv.

Det ble også 23 verdenscupseire for Jansrud mellom 2009 og 2020. Bare Aksel Lund Svindal på 36 seire og Henrik Kristoffersen på 29 har flere verdenscupseire av nordmennene.

