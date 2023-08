Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery har innvilget over 300 millioner kroner til Narvik dersom de får alpin-VM i 2029.

Regjeringen støtter Narvik med 342 millioner dersom de tildeles VM i alpint

Regjeringen vil bidra med 342 millioner kroner til utbygging av VM-løypene dersom Narvik får tildelt verdensmesterskapet i 2029.

NTB

Det skriver Kultur- og likestillingsdepartementet i en pressemelding.

– Et VM kan inspirere flere barn og under til å begynne med idrett og få kjenne på idrettsglede. Derfor vil vi i regjeringen selvsagt bidra til et eventuelt VM i alpint i Narvik, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) skal 4. juni 2024 avgjøre hvem som får mesterskapet. Dersom Narvik vinner fram, må regjeringen legge fram saken for Stortinget før et eventuelt tilskudd kan bli bevilget.

Andorra og Italia ønsker også å være arrangør for VM i 2029. Narvik søkte også om alpin-VM i 2027, men ble da slått av sveitsiske Crans Montana.