TRENINGSROMMET: Felix og Atle McGrath viser frem hvert sitt bevis på at de har blitt nummer tre i verdenscupen i slalåm sammenlagt.

Slalåm-kometen Atle Lie McGrath om suksessen: − Helt galskap

BÆRUM (VG) Faren til Atle Lie McGrath (22) konkurrerte mot Alberto Tomba, men vant aldri. Det gjør sønnen.

Hvem var verdens tredje beste slalåmkjører sist sesong? Han er norsk. Halvt norsk iallfall. Fra Bærum. Veldig blid. Og 22 år.

Da han slo gjennom ble han også kjent med et av sine store forbilder, verdens beste kvinnelige alpinist.

For lagkamerat og kompis Aleksander Aamodt Kilde fant og vant kjærligheten med Mikaela Shiffrin. Mer om det senere, men først til stuen hjemme hos den norsk-amerikanske familien Lie McGrath i Bærum.

ÅPNINGSRENNET: Atle Lie McGrath etter 1. omgang i Sölden i oktober.

Det var god stemning da VG fikk komme på besøk. McGrath junior var hjemme en liten tur etter verdenscupåpningen i Sölden.

Åpningsrennet i storslalåm ble ingen braksuksess. Han ble nummer 18. Men kommende helg er det nye muligheter med slalåm og storslalåm i Val d’Isere.

– Det er helt galskap at vi var syv nordmenn i finaleomgangen. Det er utrolig gøy å være del av en gjeng som blomstrer sånn, sier McGrath og om Sölden-rennet.

Og snakk om blomstring. Sist søndag satte teknikk-spesialisten utfor i sitt livs første verdenscuprenn i Super-G, og suste ned til en 5. plass. Aleksander Aamodt Kilde vant, Lucas Braathen ble nummer syv. Det var spinnvilt.

– En helt syk opplevelse. Både jeg og Lucas var nervøse i dag, men jeg bestemte meg for å legge hodet igjen på start, sa McGrath til VG etter den sensasjonelle 5. plassen.

NUMMER FEM: Atle Lie McGrath peker fingeren opp etter 5. plassen i Super- G i Beaver Creek i USA søndag.

Info Atle Lie McGrath Fyller 23 år 21. april. Klubb: Bærum Skiklub. Tok sin første pallplass i verdenscupen med 2. plass i storslalåm i Alta Badia som 20-åring i desember 2020. Tok sin første verdenscupseier da han vant slalåmrennet Flachau i mars. Vant ni dager senere slalåmrennet i Courchevel, hvor VM arrangeres neste år. Nummer 31 i slalåm under OL i Beijing. Sølv i kombinasjonen i junior-VM i 2019. Familie: Mamma Selma Lie, pappa Felix McGrath og lillebror Leo. Vis mer

22-åringen fra Bærum hadde allerede vist verden hva han er god for på ski. Og det er ikke småtteri. Han tok to seire i verdenscupen i slalåm sist sesong.

– Han jobber hardt, sier pappa Felix McGrath stolt.

Og pappa vet hva det handler om. I nesten ti år var han en del av verdenscupsirkuset selv, for USA.

1 / 4 TIDLIG KRØKES: Atle Lie McGrath var ikke store krabaten da han var med pappa i alpintbakken. LILLEBROR: Pappa Felix, Atle og lillebror Leo på ski. forrige neste fullskjerm TIDLIG KRØKES: Atle Lie McGrath var ikke store krabaten da han var med pappa i alpintbakken.

Den 19. mars 1988 ble pappa Felix nummer to i slalåm i Åre, han var 22 hundredeler bak Alberto Tomba, men over sekundet foran den svenske legenden Ingemar Stenmark.

– Hvem er best av dere to?

Pappa McGrath ber om å få svare.

– Jeg var ikke i nærheten en gang. Jeg vant ikke et verdenscuprenn. Atle jobber hardere. Han er sterkere, sier han, men selv om han ikke vant verdenscuprenn, så vant han mange andre renn.

Også Atle har en «2. plass» bak Alberto Tomba. Han ble nummer to i storslalåm i Alta Badia 20. desember 2020, syv hundredeler bak Alexis Pinturault. Hadde han vunnet der hadde han slått Tomba i å være den yngste vinneren i Alta Badia.

OL-debut i Beijing

Atle Lie McGrath er på god vei til å bli en ny, norsk storkjører. Han fikk sin OL-debut i Beijing. Denne sesongen er det VM i Courchevel i Frankrike.

Felix McGrath holder seg i bakgrunnen. Han er ikke trener. Han er en samtalepartner.

– Som far er det min jobb å støtte, ikke å diktere eller presse. Han må skape sin egen vei, sier Felix til VG.

Bla videre i fotogalleriet for å se far og sønn nå:

1 / 2 MYE PÅ SKI: Familien Lie McGrath har brukt veldig mye tid i alpintbakken. Lek og latter har vært viktig. HJEMME: Atle var hjemme i Bærum en tur i oktober. forrige neste fullskjerm MYE PÅ SKI: Familien Lie McGrath har brukt veldig mye tid i alpintbakken. Lek og latter har vært viktig.

Det ble tidlig klart at Atle var et talent på ski. Han er proppfull av ski-gener. Mamma Selma Lie var et langrennstalent og studerte på skistipend ved University of Vermont. Der hadde Felix base da han var toppalpinist og kjørte verdenscup.

– Jeg har vel alltid vært ganske god på ski, sier Atle.

Han valgte å gå på Dønski videregående som har idrettslinje.

– Han måtte ta bussen og lage frokost selv. Han tok det valget, sier pappa Felix.

Og selv om det ikke er lange turen fra familiehjemmet til skolen i kilometer, så tok bussturen tur-retur 2,5 time hver dag.

– Jeg tok bussen klokken 07.10. Skolen startet 0830. Jeg var hjemme i 18-tiden. Det var lange dager og et tøft program med skole og trening, men det gikk greit, forteller Atle.

1 / 3 NUMMER TRE: Atle (t.v.) og Felix med beviset på at de har blitt nummer tre i verdenscupen i slalåm sammenlagt. FIN VEGGPYNT: Familien Lie McGrath har startnummer fra karrieren hengende oppe til motivasjon når de trener. SUKSESS: Atle Lie McGrath vant to verdenscuprenn i slalåm sist sesong, nå smiler han foran en ny sesong. forrige neste fullskjerm NUMMER TRE: Atle (t.v.) og Felix med beviset på at de har blitt nummer tre i verdenscupen i slalåm sammenlagt.

Det var dét som måtte til for å nå målet, en plass på landslaget. Og ikke minst, å bli bedre enn pappa. Begge er blitt nummer tre i slalåmverdenscupen sammenlagt, men Atle har altså seire i verdenscuprenn.

– Jeg er offisielt best i familien. Det er moro. Superkult, sier Atle, ser på faren og ler.

Det er mye som har forandret seg siden faren konkurrerte. Pappa Felix konkurrerte for eksempel uten hjelm. Skiene var over to meter lange. Nå er skiene kortere og med innsving som gjør det enklere å svinge.

FØRSTE SEIER: Atle Lie McGrath vant slalåmrennet i Flachau 9. mars.

22-åringen har hatt mange forbilder, et av de store er Mikaela Shiffrin. 27-åringen fra USA har allerede 74 verdenscupseire.

– Jeg har sett henne konkurrere så mange ganger, jeg så alle herre- og kvinne-konkurransene. Mikaela er en jeg så opp til. Hun er utrolig. Hun er et idol, sier Atle.

Han ble rett og slett starstruck da han møtte henne første gang.

– Hun kommer til å bli den mestvinnende noen gang. Det er utrolig imponerende. Nå er hun en venn. Det er rart, sier Atle og ler.

SUPERPAR: Mikaela Shiffrin var på besøk hos Aleksander Aamodt Kilde i Norge i sommer.

For plutselig kunne Aleksander Aamodt Kilde fortelle lagkameratene at han hadde fått seg kjæreste. Mikaela Shiffrin.

– Hun gikk fra å være et av de største forbildene til å være Aleks’ kjæreste. Det er sånn jeg ser henne nå. At HUN er kjæresten til en av mine venner, er skikkelig rart, sier Atle og ler.

– Hun er supernice. De er happy og de er bra for hverandre. At to så gode alpinister blir sammen gir jo en interessant duo.

– Hvordan var reaksjonene i laget da Kilde fortalte om kjæresten?

– Det var bare fint. Det er ingen av oss andre som hadde hatt sjans på henne uansett, svarer Atle og ler godt.

Verdenscupen i alpint tok en liten pause etter åpningen i Sölden. Damene kjører slalåm i finske Levi med slalåm 19. og 20. november, mens herrene skal kjøre slalåm og storslalåm i Val d’Isère i Frankrike 10. og 11. desember.

– Det er ikke så farlig

Han tar med seg en viktig lærdom fra sist sesong. 22-åringen brakk tommelen nyttårsaften og mistet noen renn. Det hastet med å kvalifisere seg til OL. Han ble nervøs. Det var mye å kjøre for.

Da han satte utfor slalåmbakken i Kitzbühel bestemte han seg for å kjøre med 100 prosent risiko, og gi alt. Det var rett ut i port nummer fem.

– Jeg snakket med pappa etterpå. Han sa at det er ikke så farlig hvordan det går. Da slappet jeg av, forteller Atle.

I det neste rennet kom han på verdenscuppallen i slalåm for første gang.