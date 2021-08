BESATT: Henrik Kristoffersen forteller om hvor mye det betydde for han å prøve å bli bedre enn østerrikske Marcel Hirscher. Foto: Andrea Gjestvang

Kristoffersen om rivaliseringen med Hirscher: − Jeg var helt besatt

RÆLINGEN (VG) Henrik Kristoffersen (27) og Marcel Hirscher (32) konkurrerte i mange år om å være den beste alpinisten i verden. Østerrikeren trakk det lengste strået hvert år. Nå forteller Rælingen-løperen om rivaliseringen og besettelsen.

Av Sebastian Melsom Johansen og Andrea Gjestvang (foto)

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Østerrikske Marcel Hirscher regnes som en av historiens beste alpinister etter syv VM-gull, to OL-gull og åtte sammenlagtseire i verdenscupen. Fire ganger har Kristoffersen vært topp tre i jakten på sammenlagtseieren.

– Jeg var helt ekstremt opptatt av å ta fra Hirscher den. Jeg var helt obsessed (besatt) med det, sier Kristoffersen til VG.

Hirscher og Kristoffersen topp tre i verdenscupen 2016: Marcel Hirscher – 1795 poeng Henrik Kristoffersen – 1298 poeng Alexis Pinturault – 1200 poeng 2017: Marcel Hirscher – 1599 poeng Kjetil Jansrud – 924 poeng Henrik Kristoffersen – 903 poeng 2018: Marcel Hirscher – 1620 poeng Henrik Kristoffersen – 1285 poeng Aksel Lund Svindal – 886 poeng 2019: Marcel Hirscher – 1546 poeng Alexis Pinturault – 1145 poeng Henrik Kristoffersen – 1047 poeng Vis mer

Rælingen-løperen forteller at sulten etter å vinne «den store kula» – verdenscupen sammenlagt – er langt mindre nå, to år etter at østerrikeren la opp.

– Jeg har ikke vunnet verdenscupen sammenlagt eller OL-gull, så jeg vet jo ikke hvordan det føles. Men jeg har vunnet alt annet, og det kuleste er å vinne skirenn, uansett hva slags skirenn det er, sier Kristoffersen.

– Det å stå på toppen av pallen, og følelsen av å vinne et skirenn, er mye større enn å ta imot en kule eller en medalje.

Tidenes beste norsk slalåmkjører forteller om en tankegang hvor antall verdenscupseiere henger høyere enn antall «kuler».

– Vinner man nok renn, får man den kula uansett. Så da får jeg heller bare prøve å vinne flere renn, så får man bare ta det som det kommer, sier Kristoffersen.

BARMARK: Henrik Kristoffersen smetter inn noen timer om dagen med barmarkstrening mens han er på besøk hos foreldrene i Rælingen. Foto: Andrea Gjestvang

Til tross for at de to alpinessene alltid konkurrerte mot hverandre i løypen, utviklet de et godt forhold til hverandre som venner.

– Vi tekstet en del etter jeg brakk ankelen, men det har vært vanskelig å holde kontakten og møtes på grunn av corona, forteller Kristoffersen og forteller litt om den tidligere konkurrenten:

– Jeg synes jo han er veldig hyggelig, og det var han også da vi kjørte mot hverandre. Vi var konkurrenter i bakken og prøvde å slå hverandre for alt det var verdt, men han var også kanskje en av de jeg trivdes best med i verdenscupsirkuset.

Marcel Hirscher: Født: 2. mars 1989 (32 år) Nasjon: Østerrike Debuterte i verdenscupen: 17. mars 2007 (storslalåm i Lenzerheide – 24. plass) La opp: 4. september 2019 OL: To gull og ett sølv. VM: Syv gull og fire sølv. Verdenscup: 67 seiere og 148 pallplasser. Kuler: Sammenlagt kulen åtte ganger, slalåm- og storslalåmkulene seks ganger. Vis mer

Kristoffersen har kommet 16 ganger på andreplass bak Hirscher i karrieren. 15 ganger i verdenscupen og én gang i OL.

– Jeg kjente litt på det i 2018-sesongen da jeg kom så mange ganger bak han, sier Kristoffersen og legger til at han ikke har noe problem med å akseptere det siden Hirscher kjørte bedre.

Se hele listen:

Kristoffersens andreplasser bak Hirscher: Verdenscupen: 20. desember 2015: Storslalåm i Alta Badia (+0.19) 6. januar 2016: Slalåm i Santa Caterina (+0.21) 6. mars 2016: Slalåm i Kranjska Gora (+0.81) 3. desember 2017: Slalåm i Beaver Creek (+0.88) 10. desember 2017: Slalåm i Val D’Isère (+0.39) 17. desember 2017: Slalåm i Alta Badia (+1.70) 6. januar 2018: Storslalåm i Adelboden (+0.17) 14. januar 2018: Slalåm i Wengen (+0.93) 23. januar 2018: Slalåm i Schladming (+0.39) 3. mars 2018: Storslalåm i Kranjska Gora (+1.66) 4. mars 2018: Slalåm i Kranjska Gora (+1.22) 17. mars 2018: Storslalåm i Åre (+0.23) 18. november 2018: Slalåm i Levi (+0.09) 8. desember 2018: Storslalåm i Val D’Isère (+1.18) 12. januar 2019: Storslalåm i Adelboden (+0.71) OL: 18. februar 2018: Storslalåm i Pyeongchang (+1.27) Tidsdifferanse mellom Hirscher og Kristoffersen i parentes. Vis mer

I 2019/20-sesongen lå Kristoffersen på skuddhold til å vinne sammenlagtcupen. Han hadde 167 poeng færre enn landsmann Aleksander Aamodt Kilde, men med syv renn færre kjørt.

Kilde snittet på 42,44 poeng per renn, mens Kristoffersen lå på 48,95 i snitt.

Så gjorde pandemien sitt inntog i Europa, og verdenscupsirkuset ble stoppet. Det internasjonale skiforbundet (FIS) avgjorde at verdenscupen ble avgjort med de poengene som var samlet inn på det tidspunktet.

– Skulle du ønske de heller avgjorde det på snittpoeng?

– Nei, det hadde blitt helt feil, svarer Kristoffersen kontant til tross for at han da ville ha vunnet.

Før den kommende OL-sesongen har Kristoffersen satt seg et enkelt, men likevel uhyre vanskelig mål: Kjøre fort på ski.

– Kjører jeg bra og alt funker, vet jeg at det vil går bra, sier Kristoffersen.