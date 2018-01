Sveitsisk hjemmeseier i Wengen - Svindal på pallen: - Veldig fornøyd

Publisert: 13.01.18 13:40

ALPINT 2018-01-13T12:40:15Z

Aksel Lund Svindal kjørte godt fra startnummer tre og kom på pallen for syvende gangen på rad i utforsammenheng med en 2.plass i Wengen. Men ingen kunne gjøre noe med sveitsiske Beat Feuz.

Fakta Lund Svindals syv siste utforrenn 3.desember 2016: 3.plass i Val d’Isere 17.desember 2016: 2.plass i Val Gardena 25.november 2017: 3.plass i Lake Louise 2.desember 2017: 1.plass i Beaver Creek 16.desember 2017: 1.plass i Val Gardena 28.desember 2017: 2.plass i Bormio 13.januar 2018: 2.plass i Wengen

For hjemmefavoritten Feuz kjørte først ut av samtlige og løste den krevende Wengen-løypen best av samtlige. Han gjorde ingen feil og kjørte på det kjappeste i hele 145 kilometer i timen. Sveitseren var i mål på tiden 2:26.50, en tid ingen kunne gjøre noe med.

Mannen som til slutt var nærmest Feuz var Aksel Lund Svindal , som startet som nummer fem og som var en favorittene til å vinne i tradisjonsrike Wengen før rennet.

Og det skulle bli et skikkelig rotterace mellom de to favorittene.

Lund Svindal åpnet bra og ledet med 0.16 sekunder etter andre mellompassering, men var 0.04 bak etter 90 sekunder av rennet. Selv om Lund Svindal var 0.02 foran Feuz etter femte passering, tapte han 20 hundredeler på de siste 15 sekundene, og var i mål på en 2.plass, 0.18 bak Feuz.

– Det var et jevnt renn, og ekstremt bra kjørt av Feuz. Jeg er egentlig veldig fornøyd med annenplass, sa Svindal til NTB.

Syvende pallplassen på rad i utforsammenheng

2.plassen i lørdagens utforrenn er Lund Svindals syvende pallplass på rad i utfor i verdenscupen. Vi må helt tilbake til 23.januar 2016 for å finne sist gang Lund Svindal ikke var på pallen i et utforrenn, da han kjørte ut i Kitzbuehel. Ellers er syvendeplassen fra Santa Caterina 29.desember 2015 sist gang han fullførte et utforrenn og endte utenfor pallen.

Og med 4.plassen til Kjetil Jansrud fra fredagens superkombinasjon, og 2.plassen til Lund Svindal lørdag, blir det ikke noe reprise av den legendariske helgen i 2016, da Jansrud vant superkombinasjonen, Lund Svindal utforen og Henrik Kristoffersen slalåmen.

Bare to startnumre etter Lund Svindal kom dagens andre norske håp: Kjetil Jansrud. Men 32-åringen lå bakpå fra første sekund og var drøye sekundet bak Feuz gjennom hele løypa. I mål var Jansrud 1.53 sekunder bak.

– Jeg slet med å få opp hastigheten. Jeg følte meg OK og prøvde å gi gass, og jeg følte selv at jeg traff greit, sa en skuffet Jansrud til NTB like etter at han var kommet i mål.

– Det vil seg ikke helt i Wengen. Det er kjipt, for det er en av de viktigste utfordagene i året.

Aleksander Aamodt Kilde fikk det også tungt i de nydelige forholdene i Wengen. Han var på etterskudd fra åpningen og var i mål 2.24 bak Feuz.

Matthias Mayer ble nummer tre, 0.67 bak Feuz.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!