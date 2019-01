HAR ROET SEG: Henrik Kristoffersen måtte nok en gang se seg slått av Marcel Hirscher (t.h) og konkurrentene. Nå forsøker han å ta skuffelsene med fatning. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kristoffersen har bevisst endret humør: – Jeg orker det ikke lenger

ALPINT 2019-01-26T18:33:06Z

KITZBÜHEL (VG) Henrik Kristoffersen (24) ønsker å fremstå mer blid utad. Han er lei av at skuffelses-utbrudd blir fokuset i mediene.

Publisert: 26.01.19 19:33

Henrik Kristoffersen har ikke klart å vinne i verdenscupen i denne sesongen. Lørdag ble han nummer fire i Kitzbühel og måtte se pallen glippe med små marginer - igjen.

Han er tydelig oppgitt, og skuffelsen er der nok en gang. Presset rundt 24-åringen er stort. Han går fra TV-kanal til TV-kanal og må svare på spørsmål om hvorfor han ikke vinner, gang på gang.

Men Kristoffersen smiler. Han snakker engasjert, er ærlig og kritisk. Men han holder temperamentet i sjakk.

På spørsmål fra VG om han bevisst har endret humøret, er svaret ja.

– Kanskje jeg burde være litt mer forbanna og lage litt oppstyr igjen? Det kokte jo da jeg vant fem-seks renn på rad. Kanskje jeg skal få litt trøkk på disse greiene, spøker Kristoffersen.

– Nei, jeg orker det ikke lenger. Jeg er så lei det. De blir skrevet så mye som trekkes ut av sammenhenger og kontekst.

Han kan ikke peke på enkelthendelser. Men øyeblikk som i videoen under, er det Rælingen-gutten vil unngå at får for mye oppmerksomhet:

– Det har vært mye, sier Kristoffersen og sikter til presseoppslag, og folks meninger om humøret hans.

Konkurrenter sa fra

I fjor kom hans tyske konkurrent Felix Neureuther med kritikk av nordmannens mange følelsesutbrudd når det ikke går hans vei i på resultatlistene.

Nå holder Kristoffersen mer igjen også i intervjuene med mediene. Selv om han går rett i intervju kun minutter etter målgang, når de positive og negative følelsene er på sitt sterkeste - tar han seg sammen.

– Det blir så mye bråk når jeg sier ting i media.

Initiativet om å «dempe seg» kom ikke fra Norges Skiforbunds side.

– Det har ikke vært noe konkret tema fra vår side nå, så i hvilken grad dette er noe han har fokusert på må han nesten svare for selv, sier kommunikasjonssjef i NSF, Espen Graff, til VG.

Kjørte seg opp

Lørdag ble en ny følelsesmessig berg-og-dalbane. Han lå på ellevte plass etter en svak førsteomgang, men i den andre slo han til med nest beste til og var svært nær en pallplass likevel.

– Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sa Kristoffersen etter målgang. Nok en gang mer fornøyd med kjøringen i andreomgang, men skuffet over den første.

Franske Clement Noel var sterkest av alle. Foran 50 000 tilskuere, og blant dem Arnold Schwarzenegger på tribunen. Det ble ekstra «kok» rundt slalåmrennet, som grunnet snøfall ble flyttet til lørdagen hvor det tradisjonsrike Hahnenkamm-rennet i utfor normalt holdes.

Økt press

Kristoffersen leter etter løsninger på det som skjer i bakken. Der stemmer det ikke helt om dagen, men han ikke liker at noen kaller det katastrofe når han havner utenfor pallen.

– Jeg har 51 pallplasser og 16 verdenscupseire. Jeg er bare 24 år. Folk må huske det. Men det er ingen unnskyldning heller. Clement Noel har vunnet to renn nå og er bare 21.

Samtidig legger han ikke skjul på at ting har endret seg de siste par sesongene.

– Det er mer media nå, mer sponsorer. Alt er blitt litt annerledes enn før. Da jeg var 19 var trykket rundt meg mindre. Det er det ingen tvil om.

– Det er ikke sånn at jeg sutrer eller synes synd på meg selv. Det er jeg som står der på de skia. Men vi må se på hva vi gjør, for det er noe som ikke funker.

Tirsdag kveld fortsetter seiersjakten i Østerrike, nå i Schladming.