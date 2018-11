GÅR MOT SEIER: Kjetil Jansrud viste i Lake Louise at han har skumle intensjoner om en fjerde sammenlagtseier i Super G. Foto: Frank Gunn / TT NYHETSBYRÅN

Kjetil Jansrud vant Super G-åpningen: - Litt rufsete

ALPINT 2018-11-25T19:41:04Z

Kjetil Jansrud dundret inn til sin første verdenscupseier for sesongen - uten å være helt fornøyd med egen innsats. Og de norske fartskongenes vanvittige dominans i Lake Louise nekter å stoppe.

Publisert: 25.11.18 20:41 Oppdatert: 25.11.18 21:05

– Dette var på ingen måte prikkfritt, men samtidig uten feil. Det var bra, men også litt rufsete. Jeg tror jeg var heldig med startnummeret, og kom akkurat på riktig side av når forholdene ble dårligere, sier Jansrud til NRK, og nekter å innkassere seieren før alle har kjørt.

Etter de 20 beste Super G-løperne har kjørt, leder Kjetil Jansrud , 14 hundredeler foran østerrikske Vincent Kriechmayr. Selv om ikke alle er i mål, skal det en sensasjon til om ikke nordmannen vinner.

– Jeg var gira på å kjøre fort i dag, og fikk med med mye fart ut av de riktige svingene. Jeg har mer å gå på, men det har de andre også, sa han.

Kjetil Jansruds seier er den syvende norske Super G-seieren i Lake Louise - på rad. Aksel Lund Svindal har vunnet hele seks seirer, den første i 2005, den siste i 2015. Og Kjetil Jansrud har plukket opp stafettpinnen, med seier i 2014, ’17 og nå altså i 2018.

Svindal tok føringen

Det ble tidlig klart at det var en god norsk dag i emning. Aksel Lund Svindal tok ledelsen med startnummer fem, hele 37 hundredeler foran Thomas Dressen.

– Han har kjørt helt perfekt her, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

– Det var litt rusk inn mot henget. Men jeg synes mye av det er veldig bra, selv om jeg har for mye respekt for åpningshenget her, sier Svindal til NRK.

Men allerede to startnummer bak kom Vincent Kriechmayr, som slo nordmannens tid med 43 hundredeler og gjorde Svindals opphold i lederposisjonen kort. Svindal, som har vunnet super G seks ganger i nettopp Lake Louise, måtte håpe på at Kjetil Jansrud kunne forsvare Norges ære.

Outsider overrasker

Og som han gjorde det. Kjempen fra Vinstra åpnet bak sin østerrikske rival, men kom opp i en enorm hastighet i mellomhenget, og klarte å forsvare ledelsen helt inn. 14 hundredeler var til slutt det som skilte ham fra Kriechmayr.

– Han er bare helt rå. Den energiske kjøringen er så herlig å se, kommenterte NRKs Marius Arnesen, som ikke kan huske å ha sett ham så energisk før.

Utfordrerne kom på rekke og rad, men verken Hannes Reichelt, Matthias Mayer eller Beat Feuz klarte å true tiden til Jansrud. Mauro Caviezel var nær å sjokkere, da han var hundredelen foran på tredje passering.

Men sveitseren klarte ikke å matche Jansrud helt inn, og kom til slutt på tredjeplass.

Rennet er ikke over, men mye tyder på at Kjetil Jansrud går mot sin første verdenscupseier for sesongen. Aksel Lund Svindal ligger an til å bli nummer fem, Adrian Smisted Sejersted imponerte med en 8. plass, mens Aleksander Aamodt Kilde ligger på en foreløpig 12. plass.

PS ! Aksel Lund Svindal ble beste norske med en 8. plass i sesongåpningen i utfor i Lake Louis lørdag. Enda mer skuffende var Kjetil Jansruds 13. plass, og Aleksander Aamodt Kildes 15. plass.