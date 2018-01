MULIGHETER: Henrik Kristoffersen er 20 hundredeler bak Marcel Hirscher etter første omgangen i Schladming. Foto: DOMINIC EBENBICHLER

Kristoffersen må ta igjen Hirscher: - Alt kan skje her

Publisert: 23.01.18 18:07

Henrik Kristoffersen (23) er 20 hundredeler bak Marcel Hirscher (28) halvveis i Schladming-slalåmen.

– Det var okei. Jeg var litt usikker på forholdende på toppen, men det var bedre grep enn jeg trodde så jeg kunne nok kjørt fortere. Men to tiendedeler er ikke så mye, sier Kristoffersen til NRK.

Fra startnummer to kjørte Kristoffersen en solid og feilfri omgang. Han tok ledelsen foran italienerne Stefano Gross og Manfred Moelgg, men da sjettemann var i mål måtte Kristoffersen vike fra lederstolen.

Hirscher kjørte omgangen 20 hundredeler raskere enn Rælingen-mannen. Dermed ble det stor jubel i folkehavet i Schladming. Før andre omgang klokken 20.30 er det altså en liten fordel Hirscher, men Kristoffersen har fremdeles gode seierssjanser.

– Alt kan skje her. Det er fortsatt alle muligheter, sier Lars Elton Myhre, NRKs ekspert.

Foran hjemmefansen jublet Hirscher kontrollert og delte ut et kyss til sin kjæreste Laura Moisl i målområdet.

Hirscher og Kristoffersen har vært i en helt egen klasse i første omgangen. Stefano Gross på tredjeplass er 76 hundredeler bak og Manfred Moelgg har 86 hundredeler opp fra sin fjerdeplass.

Resten av utøverne var over ett, to og tre sekunder bak. Deriblant Leif Kristian Nestvold-Haugen på 12. plass 2,02 sekund bak Hirscher, men 16 hundredeler foran lagkamerat Jonathan Nordbotten som er nummer 15. Sebastian Foss-Solevåg derimot er over tre sekunder bak.

Søndag vant Kristoffersen med 97 hundredeler foran Marcel Hirscher - som før konkurransen i Kitzbühel hadde vunnet fem strake i slalåm. I tillegg til seieren søndag har nordmann vært på pallen ti ganger på denne sesongen.

Alpinisten fra Rælingen har vunnet i Schladming tre ganger tidligere. Hans første verdenscupseier kom der i 2014, og han vant også i 2016 og 2017.

Topp fem etter første omgang:

1. Hirscher 49,67.

2. Kristoffersen +0,20

3. Stefano Gross +0,76

4. Manfred Moelgg +0,86

5. Michael Matt +1,09.

