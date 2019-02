SKUFFET: Kjetil Jansrud var skuffet etter super-G-rennet i Åre-VM som han anslo som sin store medaljemulighet. Foto: Gabriele Facciotti / TT NYHETSBYRÅN

Jansrud avskriver seg selv før VM-utfor: - Dette var min mulighet

ÅRE (VG) Kjetil Jansrud (33) fortvilte etter nedturen i super-G. I utfor melder han seg sjanseløs.

– Dette var skuffende. Som lag presterer vi ikke som vi skal. Vi kunne like godt vært én, to og tre på pallen, sier Kjetil Jansrud til VG.

RESULTATER VM alpint i Åre, Sverige onsdag, super-G menn: 1) Dominik Paris, Italia 1.24,20, 2) Vincent Kriechmayr, Østerrike og Johan Clarey, Frankrike 1.24,29, 4) Christof Innerhofer, Italia 1.24,55, 5) Adrien Theaux, Frankrike 1.24,57, 6) Josef Ferstl, Tyskland 1.24,59, 7) Brice Roger, Frankrike 1.24,61, 8) Adrian Smiseth Sejersted, Norge, Steven Nyman, USA og Mattia Casse, Italia 1.24,70. Øvrige norske: 16) Aksel Lund Svindal 1.25,12, 22) Kjetil Jansrud 1.25,38, 24) Aleksander Aamodt Kilde 1.25,83. Vis mer vg-expand-down

Selv ble han nummer 22 i super-G-rennet i VM i Åre onsdag. Og mener han brukte opp medaljesjansen sin.

– Super-G var min mulighet. Så får vi bare se hvordan det ender i utfor, sier 33-åringen som la til at hånden var vond, men ikke verre enn forventet.

Han ser ingen grunn til å stå over lørdagens utfor, når han allerede har vært i sving med hånden han fikk to fingerbrudd i for to uker siden.

– Det er smertefullt, men jeg er klar for utfor. Der vil han forsøke å revansjere skuffelsen.

Jansruds utfor-sesong har vært svak. Nummer 13 i Lake Louis, 17 i Beaver Creek, 26 i Val Gardena og en utkjøring i Bormio før jul - er blitt etterfulgt av en 22. plass i Wengen. Dog med en 6. plass i utfordelen av kombinasjonen. I Kitzbühel skadet han seg og kjørte ikke.

I Lake Louis vant han i super-G og ble nummer tre i Val Gardena.

– Ikke bra kjøring

Adrian Smiseth Sejersted ble beste nordmann onsdag med en åttendeplass. Aksel Lund Svindal ble nummer 16 og Aleksander Aamodt Kilde nummer 24.

– Ikke bra kjøring, dessverre. Det var en for dårlig runde. En mye vanskeligere runde enn jeg hadde sett for meg, sier Svindal til VG.

Under besiktigelsen (gjennomkjøringen av bakken før start) var det solskinn.

Han får spørsmål om lagets forberedelser ikke var gode nok for, men nekter for det.

– Nei, forberedelsene tror jeg er gode, men vi lykkes ikke i dag. Vi får prøve på nytt i utforen, sier 36-åringen som kjører sitt aller siste renn lørdag.

Tar tak

– Vi må analysere litt hva som skjer. Men man er litt heit i toppen rett etter man kommer ned her nå, så jeg sliter med å forklare akkurat hva som gikk galt, sier Jansrud i målområdet.

– Dere startet tett, fikk dere nok beskjeder på toppen?

– Det er som et verdenscuprenn uansett, så det har vi kontroll på, sier Vinstra-atleten.

– Vi ble tatt litt på senga, erkjenner Aleksander Aamodt Kilde.

– Det er kjipt, jeg merker det. Jeg hadde troa i dag. Jeg ble nok litt overivrig. Man må gi gass i VM. Jeg prøvde mitt beste, følger 26-åringen opp.

Flere løpere kjørte ut før de kom til mål.

– Det er klart når sola forsvant så ble det mørkt og veldig vanskelig sammenliknet med hva jeg trodde på forhånd, sier Aksel Lund Svindal.

PS: Neste VM-renn er fredag. Da kjører kvinnene kombinasjon.