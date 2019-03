Kristoffersens millionlønn tema i retten

OSLO TINGRETT (VG) Millionlønnen til Henrik Kristoffersen (24) ble tema da Norges skiforbund innledet sitt forsvar i Oslo tingrett i formiddag. De slo tilbake mot flere av påstandene Kristoffersen-leiren kom med i går.

Etter at Kristoffersen-advokat Odd Stemsrud fikk bruke hele dagen på sitt innledende foredrag tirsdag, var det skiforbundets Per Andreas Bjørgan som tok ordet på dag to.

Han mener Kristoffersen lønn på rundt ti millioner kroner årlig viser at utøverne kan tjene gode penger på private sponsoravtaler. Kristoffersen har saksøkt Norges skiforbund fordi han nektes å reklamere for Red Bull på hjelmen sin. Skiforbundet mener de eier denne reklameplassen, som allerede er solgt til Telenor .

– Denne saken handler om hvorfor de største stjernene skal ha en større del av markedsrettighetene, eller skal skiforbundet beholde dem og bruke dem kollektivt til fordel for landslaget, sa Bjørgan.

Kristoffersen skal ha tjent rundt ti millioner kroner årlig de siste årene. I 2016 var summen, ifølge oppylsnigner fra selvangivelsen i Østerrike, på 1.167.000 euro.

Av dette stammet «bare» 341.000 euro - altså en tredel - fra premiepenger. Resten kom fra sponsorinntekter.

– NSF har aldri nektet Henrik Kristoffersen å inngå personlige sponsoravtaler med Red Bull. Han får til og med lov til å promotere dem i konkurranse, men da på drikkeflaske og ikke på hjelmen. I tillegg har han ti andre sponsoravtaler. Det er relevant for saken, i motsetning til hva som ble hevdet i går (av Kristoffersens advokat, journ. anm.). Det er den ellevte avtalen som skiforbundet satt ned foten for, fordi den berørte skiforbundets egne rettigheter, sa Bjørgan.

Kristoffersen har i dag avtaler med selskaper som DHL, Oakley, Audi og Rossignol. Sistnevnte er verdt snaut syv millioner kroner i året, og handler om profilering av ski, bindinger og staver.

I går forklarte Kristoffersens advokat hvordan den pågående rettssaken ikke handler om penger, men om muligheten til å få på plass et så godt støtteapparat i regi av Red Bull at 24-åringen kan konkurrere på like vilkår som konkurrentene sine.

Men penger ble altså i høyeste grad et tema før lunsj på dag to i sal 250 i Oslo tingrett.

Norges skiforbund avviser også påstanden som ble fremsatt i går, om at de ikke benytter store summer på utvikling og breddeidrett. Kristoffersens advokat viste til årsrapporten, som indikerte at over 40 millioner brukes på sentraladministrasjonen, mens bare 20 millioner går til posten «bredde og utvikling».

I dag forklarte Per Andreas Bjørgan at bildet er langt mer nyansert enn det retten fikk høre av Stemsrud tirsdag.

Han pekte blant annet på hvordan Telenor gjennom dagens avtale forplikter seg til å betale for barnearrangement som Telenorkarusellen. Verdien på dette skal være rundt fire millioner kroner i året.

– Vi bestrider denne beskrivelsen fra i går om at skiforbundet ikke gjør noe for barne- og breddeidretten og at alle inntektene bare går til profesjonelle utøvere. Det er ikke korrekt. Telenor betaler ikke bare penger, men også i form av naturalytelser som dette konkurranseprogrammet, sa Bjørgan.

Skiforbundets advokat, som er ekspert på EØS/EU-rett, skal etter planen holde på frem til klokken 14.30. Da skal Henrik Kristoffersen entre vitneboksen i tingretten.

Kristoffersen har, gjennom sin advokat, allerede hevdet seg forskjellsbehandlet fra Aksel Lund Svindal, som i en årrekke kjørte med Red Bull på hjelmen. I går sa advokat Odd Stemsrud at Red Bull og Kristoffersen først forsøkte å få til en avtale i mars 2014, mens den nye avtalen som gjorde at Lund Svindal kunne fortsette med Red Bull-reklame på hjelmen først ble fornyet i mai 2014.

– Dette viser forskjellsbehandling, sa Stemsrud.

I dag hevder derimot Bjørgan at kontrakten ble signert allerede i august 2013, selv om den gjaldt fra mai 2014.

– Dermed var det ingen forskjellsbehandling våren 2014, sier Bjørgan.