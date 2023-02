PÅ PALLEN: Rasmus Windingstad (t.h.) kjørte inn til sin første pallplass i verdenscupen siden 2019. De to Marco-ene ble for sterke.

Forhindret norsk bonanza i USA: Windingstad på pallen

Henrik Kristoffersen (28), Rasmus Windingstad (29) og Lucas Braathen (22) lå an til noe stort, men et par raske navnebrødre fra Alpene ødela for norsk drømmedag.

Seks dager etter VM, ved samme sjø som Ben Cartwright Ben CartwrightHovedpersonen i TV-serien Bonanza (1959-1972), spilt av Lorne Greene. Serien går fortsatt på TV 2 hver helg. og gjengen herjet i TV-suksessen «Bonanza» på 60-tallet, gjorde de norske teknikkjørerne det sylskarpt lørdag formiddag lokal tid.

Etter første omgang var fire nordmenn blant de åtte beste. Både Alexander Steen Olsen (8), Henrik Kristoffersen (7), Lucas Braathen (4) og Rasmus Windingstad (3) var på skuddhold og kunne sikte mot topplasseringer med under sekundet opp til leder Marco Odermatt.

KJØRTE SEG OPP: Henrik Kristoffersen gjorde en sterk finaleomgang, men ingen kunne gjøre noe med Marco Schwarz.

Det var Kristoffersens trener Joerg Roten som fikk være sheriff og stikke løypen stikke løypenDet er vanlig at trenere fra ulike lag får lov til å sette opp portene før 1. og 2. omgang i slalåmrenn. i 2. omgang. Det bar frukter.

Kristoffersen kastet seg rundt portene som en lasso, og la et steinhardt press på Odermatt og resten av de norske.

– Det er en veldig god omgang. Jeg tror dette kan holde hele veien, kommenterte Viaplays ekspert Kjetil André Aamodt.

... men det holdt ikke lenge. Marco Schwarz leverte en drømmeomgang og knuste Kristoffersen med 73 hundredeler.

Lucas Braathen var første utfordrer: Han gjorde en stor feil midt i løypa og var ikke i nærheten av å true østerrikeren. Han endte på 6. plass.

NESTEN: Lucas Braathen havnet på 6. plass etter en avgjørende feil i finaleomgangen.

Rasmus Windingstad hadde en gigantomgang tidligere på dagen, og klarte å matche farten til en viss grad i finaleomgangen. Han klarte dog ikke ta tiden til Schwarz, men sikret sin første verdenscup-pallplass siden Kranjska Gora i 2019.

I VM-storslalåmen for en drøy uke siden var Marco Odermatt overlegen, og navnebror Schwarz måtte ta til takke med bronsen. Lørdag fikk østerrikeren en liten revansje med sin enorme 2.-omgang – men det ble jevnere enn det så ut midtveis da Odermatt gjorde en ukarakteristisk bom. Han fant dog farten igjen, og klarte utrolig nok nesten hente hele forspranget til Schwarz på det siste henget. Det ble tre hundredeler for mye.

Det var dog nok til å dytte Windingstad ned på 3. plass, og Kristoffersen ut av pallen.

Dermed ble det likevel ingen norsk bonanza et revolverskudd fra den fiktive «Pondarosa»-gården.

Det er dog lite som minner om Cartwright-familiens cowboytilværelse i Lake Tahoe om dagen. California er nemlig rammet av en storm av historiske proposjoner denne uken, og Palisades Tahoe (tidligere kjent som Squaw Valley) øverst i Sierra Nevada-fjellkjeden er et naturligvis også rammet.

Kristoffersen & co. slapp unna det verste været lørdag.

Alexander Steen Olsen lå som nevnt på 8. plass før finaleomgangen, men kjørte ut midtveis.

– Han er litt ung og uerfaren. Han må ta det her på den uerfarne kontoen, kommenterte Kjetil Andre Aamodt på Viaplay.

Aleksander Aamodt Kilde fikk tilskuerne til å sperre opp øynene da han åpnet 2.-omgangen forrykende, men en stor feil gjorde at han til slutt havnet langt ned på listene på 24. plass. Leif Kristian Nestvold-Haugen ble nr. 20.