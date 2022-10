STERK DAG: Henrik Kristoffersen var storfornøyd etter tredjeplassen i Sölden søndag.

Kristoffersen med personlig bragd: − Har blåmaling på begge skinkene

Det norske teknikklaget i alpint fikk en råsterk start på storslalåmsesongen. Best var Henrik Kristoffersen (28). Han viste muskler da han kjørte seg opp fra en sjette- til tredjeplass i bakken han ikke har fått til tidligere.

28-åringen fra Rælingen ble nemlig kun slått av Marco Odermatt fra Sveits og sloveneren Zan Kranjec i østerrikske Sölden søndag.

Det skilte henholdsvis 0,97 og 0,21 sekunder til de to rivalene.

Men tredjeplassen smakte godt for Kristoffersen.

Han ga nemlig alt underveis. Det var det som måtte til etter at han fra sjetteposisjon i den første omgangen måtte jage pallplass i finaleomgangen.

– Herregud, jeg har blåmaling på begge skinkene! sier Kristoffersen i intervju med TV 2 og antyder dermed at han med to feil var så nære snøen med rumpa at han må ha truffet den blå markeringen som følger traseen nedover.

IMPONERTE: Henrik Kristoffersen, her etter den første omgangen i Sölden søndag.

Han tror ikke det ville blitt bedre enn en andreplass selv uten de to feilene underveis. Storslalåmfenomenet Odermatt var rett og slett for sterk.

Men for Kristoffersen var tredjeplassen i Sölden uansett en bragd.

Der har han kjørt åtte ganger tidligere uten å klatre på pallen. Han var storfornøyd med utstyret, der han blant annet har byttet skimerke til årets sesong.

– Hvis det funker så bra her, som er den bakken som har passet meg dårligst så langt i livet, så kan det bli en enorm vinter, sier han til TV 2.

FIKK DET TØFT DA DET SKULLE AVGJØRES: Lucas Braathen, her etter en bunnsolid førsteomgang i Sölden.

Lucas Braathen var det største norske håpet etter den første omgangen. Da lå han som nummer to, men i den andre omgangen tapte han for mye i enkelte partier underveis og endte til slutt på den sure fjerdeplassen.

– Vi har alle blitt nummer fire en gang. Det er ikke dritgøy, sier Braathen til TV 2 – og fortsetter:

– Jeg er stolt over meg selv. Det er et ekstremt tøft renn med å starte nest sist (i den andre omgangen). Jeg hadde en bra sesong i fjor, men jeg skal ikke skryte på meg at jeg var god fra en «forsvarende posisjon».

Info Topp 10 i Sölden: 1. Marco Odermatt, Sveits: 2.04,72 2. Zan Kranjec, Slovenia: +0,76 sekunder 3. Henrik Kristoffersen, Norge: +0,97 4. Lucas Braathen, Norge: +1,10 5. Rasmus Windingstad, Norge: +1,11 6. Tommy Ford, USA: +1,16 7. Loic Meillard, Sveits: +1,19 8. Alexander Schmid, Tyskland: +1,37 9. Stefan Hadalin, Slovenia: +1,38 10. Thibaut Favrot, Frankrike: +1,40 Øvrige nordmenn: 14. Leif Kristian Nestvold-Haugen: +1,79 18. Atle Lie McGrath: +1,98 19. Alexander Steen Olsen: +2,03 Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut i andre omgang, mens Fabian Wilkens Solheim ikke kvalifiserte seg til finaleomgangen med sin 34. plass. Vis mer

Rasmus Windingstad hadde en enorm finaleomgang der han kjørte seg opp fra en 12. til femteplass.

Dermed endte det med tre norske blant de fem beste i Sölden søndag formiddag.

KJØRTE RETT UT: Aleksander Aamodt Kilde klarte ikke å holde seg på beina i den andre omgangen og kjørte ut.

Det var i det hele tatt en sterk norsk laginnsats i sesongåpningen i Østerrike.

Kun Fabian Wilkens Solheim måtte se finaleomgangen fra tilskuerplass – og foruten Braathen, Kristoffersen og Windingstad, kjørte Leif Kristian Nestvold-Haugen seg opp fra en 27. plass i den første omgangen og endte som nummer 14.

Atle Lie McGrath ble nummer 18, stortalentet Alexander Steen Olsen tok 19. plassen, mens Aleksander Aamodt Kilde kjørte ut i finaleomgangen.