SKADET: Henrik Kristoffersen pådro seg et brudd i ankelen. Her fotografert under årets VM i italienske Cortina. Foto: Torstein Bøe, NTB

Henrik Kristoffersen pådro seg ankelbrudd da han kjørte motocross

Alpinstjernen Henrik Kristoffersen (26) hadde et uhell under motocrosskjøring i Østerrike. Nå har han pådratt seg et brudd i et ankelben.

Av Vegard Aulstad

– Han kjørte motocross på lørdag, og hoppet litt kort da, forteller Lars Kristoffersen, Henriks far, til VG.

– Hvor alvorlig er det?

– Dette er nok en skade som setter ham ut halvannen måned. Fire til seks uker.

– Det er en bit av talus, en bit av ankelbenet som har fått et brudd. I venstrebeinet. Det var trykket i en landing som forårsaket det. Også har han fått et skrubbsår i pannen, fra styret, forteller Lars Kristoffersen.

Nordmannen kommer fra det som til han å være var en trøblete sesong. Til slutt endte det med kun to verdenscupseire og en bronse i slalåm i VM. Nå kan beinbruddet plage oppladningen på vei inn i OL-vinteren. Mesterskapet i Beijing starter om under ett år, i februar 2022.

– Sånn sett var det rette tiden. Vi får ikke kjørt på snø nå grunnet stengte innendørshaller i Tyskland pga. pandemien. Det var egentlig en plan å trene der. Så vi planlegger å være tilbake på snø i midten av august.

– Han er undersøkt av leger i Østerrike. Men nå kommer han hjem til Norge for videre undersøkelser.

Rælingen-utøveren tok med seg en sølvmedalje i storslalåm fra forrige OL, den gangen i Pyeongchang. Første renn i neste sesongs verdenscup er i Sölden i slutten av oktober.

Han tok VM-bronse i slalåm i februar:

«Oppvask» med sponsor

Henrik Kristoffersen var gjennom forrige sesong tydelig i uttalelsene om eget utstyrsoppsett, noe som fikk Rossignol, overfor NRK, til å varsle en oppvask med Kristoffersen etter sesongen.

– Jeg har allerede snakket med faren hans, og jeg har sagt tydelig fra om at Henrik må slutte å snakke negativt om utstyret sitt i media, sa Stéphane Mougin, leder i selskapet til TV-kanalen i mars.

– Hvordan er dialogen med dem nå? Spør VG.

– Den er konstruktiv, og vi har vært i flere møter. Vi er positive til å få løst utfordringene med utstyret foran neste sesong, sier Kristoffersen senior.