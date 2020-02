Norsk sensasjon: Timon Haugan på pallen i Chamonix

Hakuna matata! Timon Haugan (23) tok en sensasjonell 2. plass i Chamonix. Trønderen ble første oppdaling på pallen siden Erik Håker.

For fra startnummer 33 gjorde han først en god førsteomgang, før han knallet til i 2. omgang i et renn der Henrik Kristoffersen kjørte ut i førsteomgang. Haugan klatret ni plasser og ble nummer 2 til slutt.

– Det er ganske ubeskrivelig. Helt sykt. Jeg er litt tom for ord. Det var helt vanvittig, sier Haugan til NRK.

Da flere av favorittene kjørte ut mot slutten, der sola hadde fått tak i løypene i Chamonix, fikk han gratulasjonene fra sine norske lagkamerater, da pallplassen var klar.

Haugan er oppvokst på Oppdal. Bygdas mest kjente alpinist, Erik Håker, vant i sin tid fem verdenscuprenn i storslalåm og utfor. Han var sist på pallen for 40 år siden med 3. plass i utfor. Teknikeren Odd Sørli fra Oppdal ble aldri bedre enn nummer seks i verdenscuprenn i slalåm.

NESTEN SEIER: Timon Haugan var bare 21 hunderdeler fra seieren i Chamonix. Foto: GUILLAUME HORCAJUELO / EPA

– Som sagt det her kom litt uventet. Jeg har alltid trodd at dagen skulle komme. Men at det skulle komme nå var et sjokk. Jeg kjenner hjertet banker vilt nå, sier Haugan.

– Det er rått, sier Kjetil André Aamodt om Haugans prestasjon.

Med to løpere igjen ledet Haugan rennet. Men Clement Noel tok ledelsen på hjemmebane og skjøv Haugan ned på 2. plass. Det ble han også til slutt 21 hundredeler bak vinneren.

– Det er et lite sjokk egentlig. Jeg er veldig fornøyd med at jeg fikk til det jeg gjør på trening og klarte å beholde roen i 2. omgang, sier Haugan.

Sebastian Foss-Solevåg kjørte en sterk 1. omgang og lå på 5. plass. Til slutt ble han nummer seks i rennet i Chamonix.

– Plasseringen er bra. Tidsmessig er det dårlig. Det skiller litt for mye der, sa Foss Solevåg til NRK etter førsteomgangen.

Foss-Solevåg har forøvrig denne rekken i slalåm tidligere denne sesongen: 6-9-10-10-4-14-9-9.

Jonathan Nordbotten touchet også sitt årsbeste. Han ble nummer 12 etter en sterk 2. omgang.

Henrik Kristoffersen kjørte ut i 1. omgang.

– Man kan ha et par dårlige renn, men ikke for mange, sa Kristoffersen til pressen etter rennet ifølge NTB etter at han her kjørte ut:

