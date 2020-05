Jansruds pappa-plan: Satser mot OL 2022

HEMSEDAL (VG) I det som blir den merkeligste sesongoppkjøringen noensinne skal Kjetil Jansrud (34) utvide familien.

Oppdatert nå nettopp

Den går fra to til tre denne sommeren når han og samboeren Benedicte Mortensen blir foreldre for første gang. Nyheten ble annonsert på Instagram i mars, siden har den populære alpinisten sagt lite om den hyggelige meldingen.

– Det blir spennende å se hvordan det blir. Jeg gleder meg vanvittig. Nervøsiteten kommer vel sakte, men sikkert – men akkurat nå er det bare en glede å følge utviklingen, sier Kjetil Jansrud.

Han møter VG i én av de mange bakkene i skieldoradoet Hemsedal som har hatt stengte heiser siden regjeringen sendte landet i «lockdown» etter corona-utbruddet. Sammen med resten av alpinlandslaget har han tilbrakt den siste uken her på snø med gode treningsforhold grytidlig på morgenen.

Dét kan også være god trening for en som forbereder seg på livet som småbarnsfar.

– Jeg er spent på hvordan rutinene blir med fødsel og barsel, hva jeg kan være med på og ikke, men vi er forberedt på det meste, sier VM- og olympiamesteren.

DELTE NYHETEN PÅ INSTAGRAM: Slik avslørte Kjetil Jansrud at han og samboeren Benedicte Mortensen skulle bli foreldre. Foto: INSTAGRAM/kjansrud

Han reiste på kryss og tvers i Europa før verden skjønte hvor utbredt og alvorlig coronaviruset var, og innrømmer at han tenkte mye på det etter at de kom hjem fra Mellom-Europa i vinter.

– Jeg må jo si at det er litt spesielt å stå i en situasjon hvor det var enorm smitterisiko der vi hadde vært. Det har jo vist seg i ettertid at ting var godt i gang da, og at noen av oss har vært i kontakt med «noe» tipper jeg er sannsynlig.

– Vi tar hensyn hjemme hos oss og kommer til å fortsette med å være ekstra påpasselige frem til fødselen, forteller Jansrud.

Han er klar på at satsingen fortsetter som før, selv om kommende sesong er i det uvisse.

– For mange er det til og med en karriereforlenger. Jeg har en samboer som er innstilt på at jeg skal fortsette som normalt. Og dersom alt går etter planen og jeg ser at Benedicte har overskudd og energi, så drar jeg på samlinger. Jeg ser mot et OL uansett, sier Jansrud om lekene i Beijing 2022.

SMILER: Den vordende far Kjetil Jansrud gliser bredt mens han tar en pust i bakken etter en noe variert storslalåmøkt i Hemsedal. Foto: Jamel Rake

Han har lagt bak seg en variert sesong som likevel ble bedre og bedre. 34-åringen mener han har god kontroll på utstyret og er svært motivert for en ny sesongoppkjøring – uansett hvordan den blir.

– Jeg kjørte meg sakte, men sikkert i form og da var det ekstra leit med en litt avkortet sesong. Men idrett betyr lite i den store sammenhengen der liv og helse er viktigst.

– Det tar litt tid å bli stabil når man har hatt trøbbel, men jeg er motivert uansett hvor gammel jeg er. Sommeren og vinteren blir spesiell, men jeg har vært med så lenge at jeg tar det litt som det kommer, smiler han.

Publisert: 09.05.20 kl. 15:55 Oppdatert: 09.05.20 kl. 16:19

Fra andre aviser