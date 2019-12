JUBLENDE GLAD: Mina Fürst Holtmann jubler etter å ha kjørt inn til 2. plassen i franske Courchevel. Foto: Gabriele Facciotti/AP

Alpintkometen sov seg til suksess

I fjor kom hun nesten aldri til mål i den alpine verdenscupen. I går fikk Mina Fürst Holtmann (24) sitt definitive gjennombrudd med 2. plassen i storslalåm - og med en helt spesiell oppladning.

Forvandlingen er komplett, og ifølge kvinnenes landslagssjef Tim Gfeller er det mange årsaker til snuoperasjonen.

– Hun har tatt store steg og har vokst som utøver det siste året. Det handler om hvordan hun jobber og tenker. Mina begynner å innse hva som er viktig for henne og innser hva som er en bra situasjon, forklarer Gfeller.

Kanadieren ler godt av hvordan 24-åringen håndterte presset i Courchevel etter at hun for første gang i karrieren ledet et verdenscuprenn og skulle forsvare ledelsen i 2. omgang.

– Det hun gjorde i 2. omgang er ikke enkelt. Du har kjørt raskest av alle og skal forsvare ledelsen. Det er en krevende og ny situasjon som gjør deg nervøs og stresset men Mina var så rolig i mellom løpene at hun til og med la seg ned for å sove litt, forteller landslagssjefen.

– Jeg var bare litt trøtt og måtte ta meg en liten en på «øyet». Da ble det slik. Det var nok til å lade batteriene, sier Mina Fürst Holtmann til VG.

I fjor var det ikke så mye å le av.

I åtte verdenscuprenn kom hun aldri til mål. I tre renn klarte hun heller ikke å kvalifisere seg. Under VM i Åre kjørte hun ut i slalåmkonkurransen.

– Jeg gir litt for mye gass til tider, men det er dritgøy. Strategien er å gi bånn pinne hver gang. Heller det enn å «safe».

Det var det hun gjorde i 2. omgang i Frankrike.

– 1. omgang var veldig bra, men jeg visste at jeg kunne gjøre det én omgang til. Det gjorde at jeg følte meg trygg. Samtidig var jeg nervøs, men på en bra måte, sier 24-åringen.

Sportssjef Claus Ryste peker på de ekstreme skiferdighetene som én årsak til at 24-åringen fra Bærum har løftet seg fra 9. plass (Killington) som karrierebeste til 4. plass (Sölden) og nå 2. plass denne sesongen.

NORSK PALL: Mina Fürst Holtmann omgitt av norske utøvere og støtteapparat etter karrierebeste i verdenscupen. Foto: Gabriele Facciotti / AP

– Mina hadde kvalitetene også i fjor, men det var mye stang ut. Hun er bedre forberedt denne sesongen, hun har hatt en skadefri oppkjøring, mer ro, har hatt tryggheten og så har hun ett år eldre med mer erfaring. I alpint handler det om å sette sammen «hele pakken». Det klarer hun nå, sier Ryste.

Holtmanns besøk på pallen og Maria Therese Tvibergs 8. plass på en særs god norsk dag betyr mye.

– Det er en boost for laget og trenerteamet. Det er flere som leverer på et ungt lag og det gir trygghet i treningsarbeidet. Dette virker veldig lovende for fremtiden, sier Ryste og drar også frem Kristin Lysdahls 19. plass og Thea Louise Stjernesunds 20. plass - på tross av en kostbar feil i 1. omgang.

Fürst Holtmann røper også en annen grunn til at hun kunne kjempe om seieren. Hun valgte å kjøre på «herreski».

– De er fem centimeter lengre. For min del fungerer det bedre til min kjørestil. Selv om det er litt tyngre å svinge så reagerer skiene bedre, forklarer Holtmann. Onsdag flyr hun hjem til juleferie på Kvitfjell. Den varer til 2. juledag, og så venter nye verdenscuprenn.

