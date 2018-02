Mowinckel kjemper om medalje: – Kunne ikke lagt meg så mye bedre til

Publisert: 15.02.18 02:33 Oppdatert: 15.02.18 03:31

ALPINT 2018-02-15T01:33:22Z

PYEONGCHANG/OSLO (VG) Ragnhild Mowinckel (25) mener hun ligger i en ideell posisjon når hun skal kjøre for OL-medalje i storslalåmfinalen 05.45 norsk tid. Men hun må avansere.

Etter at over 30 av de beste har kjørt i det utsatte storslalåmrennet, ligger det norsk medaljehåpet på fjerdeplass, 55 hundredeler bak lederen.

– Jeg liker veldig godt å være bak og jage fremover. Sånn sett kunne jeg ikke ha lagt meg så mye bedre til. Nå er det bare å jage og ikke bli jaget, sier Mowinckel til VG i målområdet.

VG+ : Les eksklusive OL-saker her

Med startnummer seks satte 25-åringen utfor og kom i mål på tiden 1.11,17.

Italienske Manuela Mölgg leder rennet, 20 hundredeler foran den amerikanske favoritten Mikaela Shiffrin. På tredjeplass følger Federica Brignone 29 hundredeler bak lederen.

Om egne medaljemuligheter svarer Mowinckel slik:

– Jeg tenker at jeg bare må kjøre og så ser jeg hvor jeg ender opp, men får jeg til noe jeg fornøyd med i andre omgang også, så tror jeg det er mulig.

OL-studio: Følg finaleomgangen i storslalåm fra 05.45 her!

At det er de tre som har kjørt best, overrasker ikke Molde-kvinnen:

– Det er de som pleier å være fremme der. Det er litt forventet, men jeg er veldig fornøyd med at avstanden ikke er større, sier hun.

– Dette er et bra utgangspunkt for 2. omgang, kommenterte tidligere toppalpinist Tom Stiansen for Eurosport.

LIVE: Vi fulgte førsteomgang her

Mowinckel kjørte en bedre omgang enn kanoner som tyske Viktoria Rebensburg og franske Tessa Worley – de to som topper verdenscupen i storslalåm denne sesongen.

Spesielt sistnevnte overrasket med negativt fortegn. Hun var i mål hele 1,44 bak ledende Mölgg.

Nina Haver-Løseth fikk det heller til å stemme. Den norske 28-åringen var i mål hele 2,51 bak Mölgg i mål, noe som holder til en 18. plass når de 45 beste har kjørt.

– Det er godt å komme i gang. Det er litt sommerfugler i magen som skal ut, og spenning som har ligget i kroppen hele uken. Det var fint å kjøre, sier hun.

Kristin Lysdahl var i mål 2,83 sekunder bak Mölgg.

Resultatliste etter 1. omgang:

1. Manuela Moelgg, Italia 1.10.62

2. Mikaela Shiffrin, USA +0.20 sek.

3. Federica Brignone, Italia +0.29

4. Ragnhild Mowinckel, Norge +0.55

5. Marta Bassino, Italia +0.57

6. Sara Hector, Sverige +0.60

7. Frida Hansdotter, Sverige +0.70

8. Viktoria Rebensburg, Tyskland +0,83

9. Stephanie Brunner, Østerrike +0.91

10. Sofia Goggia, Italia +1.02

10. Ana Drev, Slovenia +1.02

Få OL-nyheter rett i innboksen din på Messenger

PS! OL i Pyeongchang ser du på TVNorge, Eurosport Norge og Eurosport Player fra 9. februar. Rettighetshaver Discovery og VG har et redaksjonelt samarbeid.