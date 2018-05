I KNALLFORM: Ragnhild Mowinckel var en av flere idrettsprofiler som var med på Tine-stafetten på Bislett stadion tirsdag. Her er hun fotografert i Tyskland i mars. Foto: DIDO LUTZ / DPA

Mowinckel merker økt pågang – har ansatt Johaugs manager

Publisert: 08.05.18 18:52

BISLETT (VG) Etter å ha sust ned OL-bakkene til to sølvmedaljer i Pyeongchang, har det gått unna med Ragnhild Mowinckel (25) også utenfor arenaen. Nå er Jørn Ernst ansatt for å holde styr på «AS Mowinckel».

Det bekrefter alpinisten fra Molde overfor VG. Omgivelsene har endret seg litt etter de to smått sensasjonelle medaljene i februar: Etter å ha brukt tre alpinomganger og fire minutter på å kapre to medaljer , noe landslagsledelsen egentlig hadde satt av tre år på å klare på kvinnesiden , satt hun plutselig som gjest i NRK-programmet «Lindmo» og ble parodiert av sportskomiker Nicolay Ramm.

Og hun har nylig inngått en fersk bilsponsoravtale med Audi.

Fakta Ragnhild Mowinckel Født : 12. september 1992 (25 år). OL : To sølv i Pyeongchang 2018. Verdenscupen : Tre pallplasser. Første seier 9. mars 2018 i Ofterschwang. NM : Syv gull, to sølv og tre bronse.

– Heldigvis er jeg omgitt av veldig jordnære og rolige folk. Merker ikke så mye sånn sett, men jeg merker at det er et helt annet trykk utenfra. Det kommer av at du har gjort det bedre, så det kommer av noe positivt. Til gjengjeld er det viktig å passe på seg selv. Ikke bli for oppglødd og for gira og stille opp alt. Så jeg har skaffet meg større apparat, men blir også litt ivaretatt «fra innsiden» (landslagsledelsen), sier Mowinckel.

Opprettet samarbeid

Etter OL tok hun kontakt med langrennsløper Therese Johaugs mangeårige rådgiver Jørn Ernst. Mowinckel blir den andre idrettsutøveren i den opprinnelig reklamemannen Ernsts «stall», og fellestrekket er blant annet at begge er gode på ski.

– Ragnhild følte det vel at begynte å skje ting, og at det vil gjøre det fremover. Hun er etablert verdenstoppen i alpint, og det betyr litt både internasjonalt og i Norge. Så vi legger en plan og prøver å gjøre ting man kan knyttes ting. Hun har en bra profil og stort potensial, så det er spennende å bidra, sier Jørn Ernst, som har en løpende kontrakt med Mowinckel, og som betyr at han får en andel av hennes fremtidige fremforhandlede avtaler.

Ernst har vært en viktig del av Therese Johaugs økonomiske eventyr utenfor skisporet. Allerede i 2014 skrev VG at den senere dopingdømte og nå ferdigsonede langrennsløperen hadde solgt hansker for over 100 millioner kroner .

Annet marked

– Akkurat historien med Therese har vært ganske unik og står i en særstilling på alle måter. Om vi skal tenke klesmerker og sånne ting, tror jeg vi fokusere på andre ting for Ragnhild akkurat nå. Men hun har potensial, og hvis vi skal sammenligne de to, er alpint en større idrett i USA og Mellom-Europa. Så du har et marked der, vurderer Jørn Ernst.

– I hvilken grad har du merket pågang fra sponsorene etter OL?

– Hun har signert avtalen med Audi og et par stykker til har vært på. Men sponsormillionene står ikke i kø, til tross for noen OL-medaljer. Det skjer i så fall for de få, ikke for alle. Det er en jobb å gjøre. Du må ha mer enn en OL-medalje rundt halsen. Du skal ha en profil, påpeker Ragnhild Mowinckels nye manager.

