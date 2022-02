DE TRE PÅ TOPP: Henrik Kristoffersen (midten) vant foran Dave Ryding (venstre) og Linus Strasser (høyre).

Utslitt Kristoffersen vant igjen: Spydde før rennet

Henrik Kristoffersen (27) tok sin andre seier på to dager etter å ha kjørt seg opp fra åttendeplass til seier i Garmisch. Med det tok han også over ledelsen i slalåmcupen.

Av Simon Zetlitz Nessler

Da lederen fra første omgang, Loic Meillard, kjørte ut, var saken klar: Det ble en drømmehelg for Henrik Kristoffersen i Garmisch-Partenkirchen.

Med de to seirene er han også den første herreløperen med to slalåmseirer i verdenscupen denne sesongen, og han har nå koblet et grep om slalåmcupen.

Kristoffersen leder med 49 poeng ned til Lucas Braathen i slalåmcupen før de to siste rennene i Flachau og Méribel. 27-åringen har vunnet slalåmcupen to ganger tidligere, sist i 2019/20-sesongen.

Seieren var Kristoffersens 21. verdenscupseier i slalåm og den 26. seieren totalt.

I intervju med Viaplay etter rennet, spekulerte Kristoffersen i om han kanskje hadde blitt smittet av coronaviruset.

– Akkurat nå er jeg utslitt, sier han.

– Jeg har hatt jævlig vondt i magen, helt siden jeg våknet i dag tidlig. Det kan jo være andre ting. Jeg spydde to, tre, fire, fem ganger i går, og jeg spydde i dag. Så det er veldig positivt det, sånn sett. Jeg har hatt litt vondt i magen og vært litt daff i hele dag. Da er det enda bedre å ta med seg en seier, sier Kristoffersen.

SEIERSGLISET: Henrik Kristoffersen fikk en drømmehelg i Garmisch-Partenkirchen.

Lørdag tok Henrik Kristoffersen sin første verdenscupseier i slalåm for sesongen, men han klarte ikke helt å følge opp den gode kjøringen i den første omgangen i søndagens renn i Garmisch-Partenkirchen.

Nordmannen lå på åttendeplass før finaleomgangen, 88 hundredeler bak lederen Loic Meillard, mens Sebastian Foss Solevåg lå best an av de norske på en sjetteplass, åtte tideler bak Meillard.

I den andre omgangen viste Kristoffersen seg fra en langt bedre side, i en vanskelig løype i den tyske skibyen, hvor ni løpere kjørte ut - inkludert alle de siste tre ut fra toppen.

Kristoffersen kjørte inn til ledelse, og dermed startet ventetiden med syv løpere igjen på toppen. Foss Solevåg var blant dem som ikke klarte å utfordre Kristoffersen, etter å ha kjørt ut i første halvdel av omgangen.

Lucas Braathen - som ledet slalåmcupen før søndagens renn - lå på en 24. plass etter den første omgangen, men kjørte seg kraftig opp i finaleomgangen og ble nummer fire.

Meillard gikk energisk ut fra start i finaleomgangen, men han havnet på innerski i henget og dermed ble det norsk seier for andre dag på rad.