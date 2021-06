Jesper Saltvik Pedersen og Kjell Inge Røkke. Foto: Norges Skiforbund og NTB

Fikk ost – nå får han premiepenger

Husker du para-alpinisten Jesper Saltvik Pedersen (21), som solgte premieosten sin for å kunne satse? Nå sørger for Kjell Inge Røkkes stiftelse VI for at det blir pengepremier i paraidrettens ski-VM til vinteren.

Publisert: Nå nettopp

– Veldig kult. Det viser at de tar oss parautøvere på alvor, sier Jesper Saltvik Pedersen til VG.

Alpinstjernen fikk 50.000 kroner-osten – men først og fremst: Han fikk belyst problemet med økonomien for funksjonshemmede idrettsutøvere.

Når VM for parautøvere i langrenn, skiskyting, alpint og snowboard går i Lillehammer-området til vinteren, stiller altså Stiftelsen VI, som Kjell Inge Røkke som står bak, med 750.000 kroner i pengepremier.

– Det er symbolsk viktig. Det er kult at Norge blir et foregangsland for pengepremier også til oss parautøvere, sier Saltvik Pedersen.

DYREBAR OST: Jesper Saltvik Pedersen poserer etter seieren i Veysonnaz. Foto: PRIVAT

– Ostesaken har skapt oppmerksomhet rundt problemstillingen. Det er kult at det gir resultater. Jeg håper at det blir lagt merke til internasjonalt.

VM skulle opprinnelig ha gått sist vinter, men ble utsatt som følge av corona. Det blir det det største arrangementet i Norge for parautøvere siden Paralympics i 1994. Mesterskapet starter den 12. januar.

– Hvordan går sponsorjakten for deg nå?

– Det går greit. Jeg har mange gode, lokale sponsorer, men det er plass til flere, svarer Jesper Saltvik Pedersen.

– Det er bra at VM-organisasjonen tar pengepremier på alvor, sier Knut Nystad fra Stiftelsen VI til VG.

– Det var Ola Keul og VM-organisasjonen som tok kontakt med oss. Vi har har hatt diskusjoner og synes det er en fin respons på den debatten som Jesper satte i gang med osten.

– Stiftelsen VI er stolte over muligheten til å bidra inn til et stort og viktig mesterskap i Norge. Sammen med VM-organisasjonen ønsker VI at mesterskapet skal feire fantastiske prestasjoner og vise sann idrettsglede. Dette er en unik mulighet til å skape økt kunnskap, forståelse og annerkjennelse for paraidretten, mener Nystad.

Han håper imidlertid på flere sponsorer til vinterens VM. Det samme gjør skipresident Erik Røste:

– De enestående prestasjonene til utøvere som Jesper Saltvik Pedersen har ikke alltid blitt gitt den oppmerksomheten de virkelig fortjener. Heldigvis er utviklingen positiv og interessen økende, men på sponsorsiden håper vi flere virkelig forstår verdien av paraidretten så rammene kan økes, oppfordrer Røste og sier at NSF arbeider for like muligheter for alle utøvere.