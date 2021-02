forrige









Team Kristoffersen om livet på alenelag: − Ikke bare én vei til Rom

CORTINA (VG) Henrik Kristoffersen (26) går inn i VM etter en turbulent sesong. Som for to år siden, da han ble verdensmester, sliter han med å få optimale treningsforhold.

I dette intervjuet med «Team Kristoffersen» forteller den norske alpinstjernen og faren om fordelene og ulempene ved å stå utenfor landslaget, gir innsikt i livet på samling og peker på utfordringene de har hatt mot sesongens høydepunkt – VM i Cortina.

Han skal forsøke å forsvare gullet i storslalåm fra sist verdensmesterskap i Åre – og forsøke å revansjere slalåmrennet som for to år siden ble en nedtur.

– Jeg er her for å kjøre godt på ski i storslalåm og slalåm. Det er det, sier Henrik Kristoffersen til VG.

Det var aldri aktuelt å kjøre flere øvelser. Medaljemål har han ikke satt seg, men sier at dersom han kjører godt på ski er han fornøyd. Og at «godt på ski», sannsynligvis holder til bedre enn femteplasser.

På et flott hotell, slår han i hjel tid på PlayStation. Fra et vindu plassert vis-à-vis hoppbakken James Bond-filmen «For Your Eyes Only» hadde en lekker stuntscene i 1981, har han samtidig utkikk opp mot bakken det skal kjøres i.

– Jeg har sett at det blir varmt i helgen. Det er bra for meg. Helst med masse salt oppå snøen. Sånt liker jeg, sier 26-åringen og gliser bredt.

Hvorfor det er en fordel kommer vi tilbake til.

Dette er Team Kristoffersen Tre trenere: Einar Witteveen

Andreas Hjellum Alfredsen

Lars Kristoffersen To servicemenn: Philippe «Yul» Petitjean (Rossignol)

Marco Zambelli (Rossignol) Én/to fysioterapeut(er): Angelika Zierler (RedBull)

Dag Bjørgum (Med til tider) Teamet jobber natt og dag for at alpinesset skal prestere best mulig til enhver tid, og Kristoffersen bruker store pengesummer av egen lomme på å stå utenfor landslaget. Vis mer

Utenfor landslaget

Men først litt kontekst. Henrik Kristoffersen har stått utenfor landslaget siden 2019-sesongen. Det har vært utfordringer og gode stunder. Rælingen-løperen sier det ikke er aktuelt å trå inn igjen på landslaget nå, men avviser heller ikke et fremtidig «comeback» med resten av gjengen.

– Jeg utelukker ingenting, sier Henrik Kristoffersen.

– Jaså?

– Jeg kunne godt vært med skiforbundet om det var lagt til rette for det, sånn som Alexis Pinturault (29) og Marcel Hirscher (31) hadde det. De kunne trene med landslaget når det passet seg.

Han poengterer at han aldri har sagt at han ikke vil trene med landslaget, men at han ønsker en ordning hvor han også kan få trene litt for seg selv. Det har Skiforbundet sagt nei til.

På tross av at han har tatt syv verdenscupseiere og ett VM-gull siden han begynte med eget opplegg, har det ikke bare vært enkelt å holde på for seg selv. Siden striden med Skiforbundet, som ifølge dem selv og som de har måttet gjenta til det kjedsommelige, har handlet om «muligheten til å konkurrere med like vilkår som konkurrentene», har de møtt på flere problemer mellom oppturene.

Henrik Kristoffersen sine meritter Han debuterte i verdenscupen 11. mars 2012 i Kranjska Gora.

Hans første pallplasseringen kom allerede 17. november 2013 i slalåmen i Levi. Der kom han på tredjeplass.

Første verdenscupseieren kom i slalåmrennet i Schladming 2014.

En knapp måned senere tok han sin første mesterskapsmedalje med sølv i slalåmen under OL i Sotsji.

Han ble i 2016 den første som vant fire «klassikere» i slalåm da han vant i Adelboden, Wengen, Kitzbühel og Schladming.

Videre tok han 15 verdenscupseiere før han noterte seg med nok et OL-sølv. Denne gang i storslalåm i Pyeongchang 2018.

Det gikk over et år før neste seier kom, men da ble det VM-gull i Åre 2019 i storslalåm.

Siden forrige verdensmesterskap har han tatt syv verdenscupseiere.

Han har totalt 65 pallplasseringer i verdenscupen, hvorav 23 seiere – 19 i slalåm og fire i storslalåm.

Han har vunnet slalåmcupen to ganger (2016 og 2020) og storslalåmcupen én gang (2020).

Han er den mestvinnende slalåmkjører fra Norge. Finn Christian Jagge er nummer to på listen med syv verdenscupseiere. Vis mer

Først en fordel

Inntil videre følger Kristoffersen sitt eget opplegg, hvor han reiser Europa rundt for å jakte hundredelene som skal sikre han nok et VM-gull, denne gangen i Cortina.

Han er den ubestridt beste slalåm- og storslalåmkjøreren Norge har hatt, med sine 23 verdenscupseiere, og er avhengig av god matching for å beholde posisjonen.

Han trener med flere av de beste og ramser selv opp: «Sveitserne», Alexis Pinturault, «Krille» (Kristoffer Jakobsen, Sverige) og «det norske laget».

– At jeg har muligheten til å trene med folk når det passer seg, men også muligheten til å trene alene når jeg trenger det, er det beste ved det. Vi kan jo også flytte på oss veldig raskt om det skulle være behov for det, forteller han.

fullskjerm neste FRA MORGEN TIL KVELD: Team Kristoffersen står på for utøveren sin. Ekstra hjelp fra Racecenter Benni Raich (t.v.), servicemann fra Rossignol Marco Zambelli i midten og trener Andreas Hjellum Alfredsen (t.h.).

Så litt hjelp fra kontaktene

Før VM har Kristoffersen hatt et tøft opplegg med mye trening og testing av nye ski. Teknikeren har slitt med å finne riktig setup på skiene, og har fått tilsendt nye oppbygninger som må testes før mesterskapet.

Team Kristoffersen har oppholdt seg i Hochzeiger i Østerrike, hvor de har bodd hos familien til den legendariske alpinisten Benjamin Raich (42).

– Raich-familien og Christoph Eiter har stilt opp fantastisk og hjulpet oss med å forberede bakken til treninger, forteller Lars Kristoffersen som både er far og ansvarlig for det sportslige opplegget til Henrik Kristoffersen.

Og den totale regningen for eget opplegg og satsing?

– Han kan nok regne et par millioner kroner i året, forteller faren.

Henrik Kristoffersens 2020/21-sesong Storslalåm i Sölden – 5. plass

Parallell i Lech/Zuers – 2. plass

Storslalåm i Santa Caterina – 22. plass

Storslalåm i Santa Caterina – 12. plass

Storslalåm i Alta Badia – 15. plass

Slalåm i Alta Badia – 6. plass

Slalåm i Madonna di Campiglio – 1. plass

Slalåm i Zagreb – 10. plass

Storslalåm i Adelboden – 9. plass

Storslalåm i Adelboden – 27. plass

Slalåm i Adelboden – DNF2

Slalåm i Flachau – 18. plass

Slalåm i Flachau – 7. plass

Slalåm i Schladming – 11. plass

Slalåm i Chamonix – DNF1

Slalåm i Chamonix – 1. plass Vis mer

Men så var det ulempene

Resultatene til Kristoffersen har variert voldsomt denne sesongen. Tross to seirer, i Madonna di Campiglio før jul og Chamonix i slutten av januar, har det stort sett vært nedturer.

Som forrige VM-sesong, den første utenfor landslaget. Da hadde han sin svakeste sesong som toppalpinist, uten seire i forkant av det kruttsterke storslalåmgullet i Åre.

Da var problemet det samme, manglende trening på is – Kristoffersens store, store fiende i renn.

Dessverre for «Teamet» har de opplevd mye mildvær i Østerrike i 2021. De klarte ikke å skape optimale treningsforhold for medaljefavoritten.

Kristoffersen i VM Schladming 2013: Storslalåm – 20. plass.

Slalåm – DNF2 Vail/Beaver Creek 2015: Storslalåm – 13. plass.

Slalåm – 4. plass. St. Moritz 2017: Storslalåm – 4. plass.

Slalåm – 4. plass. Åre 2019: Storslalåm – 1. plass.

Slalåm – 8. plass. Vis mer

– Her har det vært for varmt, så vannet trekker bare nedover i snøen og blir borte. Vi var tre lag av tre personer som brukte fem-seks timer på en 500 meter lang og 20 meter bred bakke, men det ble ikke bra nok, fortalte pappa-Lars for to uker siden.

De sier at de heldigvis fikk gode forhold den siste uken for VM.

fullskjerm neste SLIK ER SITUASJONEN: Her spyler Lars Kristoffersen løypen på natten med egne hender for at Henrik Kristoffersen kan få kjøre på renn-lignende forhold.

Det har vært veldig kaldt og veldig mye is i renn denne sesongen. Kristoffersen har tidligere uttalt til VG at tettheten i isen i år er mye høyere, noe som har gitt han problemer med å få feste i underlaget gjennom hele svingen.

Målet med vanningen er å danne et islag på toppen av snøen. Dette er for å få så likt føre på trening som det har vært i rennene i år.

– Er det vanskeligere å løse dette når dere står alene?

– Det kommer litt an på. Hvis folk stiller opp og hjelper til går det greit. Men det er vanskelig når man er alene helt uten hjelp, forteller faren.

– Man kan ikke dra rundt på en hundre meter lang slange som er fylt med vann alene, det blir for tungt. Så det er klart at man trenger litt folk som kan bidra med forberedelsene, legger han til.

Team Kristoffersen startet VM-oppladningen i Hochzeiger og dro så videre til Hinterreit, før de avsluttet oppladningen i Hochzeiger igjen.

Disse alpinistene har stått alene I Norge blir det ofte sett på som sært og egent å kjøre sitt opplegg og å «gå mot strømmen». Men Kristoffersen er langt ifra den første i rekken av alpinister i verdenstoppen som har gjort nettopp det. Ingemar Stenmark (64) med 86 verdenscupseiere (flest gjennom tidene)

Alberto Tomba (54) med 50 verdenscupseiere og fem OL og VM-gull

Marc Girardelli (57) med 46 verdenscupseiere og fire VM-gull * Har alle kjørt med sine egne opplegg utenfor sine respektive landslag. Det samme har blant andre Marcel Hirscher, Alexis Pinturault og til dels Aksel Lund Svindal (38) gjort i nyere tid. Svindal var flere år alene på fartslaget til Norge og fikk dermed sitt eget opplegg der. Vis mer

Må kjempe mot seg selv

26-åringen selv er veldig fornøyd med å kunne trene med sitt eget opplegg, men innrømmer at det kommer med et lite minus.

– Jeg klarer aldri å gjemme meg bort. Når man er fem-seks på et lag kan man til en viss grad gjemme seg litt bort i mengden om det går dårlig, mens her er alle øynene på meg, sier teknikk-spesialisten og utdyper:

– Det kan være ubehagelig når man ikke kjører så bra, men vi er alle forskjellige og dette opplegget funker veldig bra for min del. Noen trives godt alene, andre på store eller medium lag. Det er ikke bare en vei til Rom.

Igjen har det vært en vanskelig inngang før et VM, som for to år siden.

Da ble han verdensmester ...