Kristoffersen fra 8. plass til pallen - sveitsisk seier på hjemmebane

Henrik Kristoffersen var småforbannet etter en 8. plass i den første omgangen, men med en 2. omgang det luktet svidd av, kjørte han seg opp seks plasser og havnet på pallen.

Etter målgang i den 1. omgangen forsvant Henrik Kristoffersen rett ut av målområdet. Han innrømmet etterpå at han var «småforbannet». Han kastet stavene i veggen og var misfornøyd med utstyret.

Men han hevet seg voldsomt i 2. omgang i Adelboden.

Kjørte seg opp 6 plasser

Han tok umiddelbart ledelsen og holdt på den - helt til Daniel Yule som var best i 1. omgang - satte utfor. Han sørget for at det ble sveitsisk seier i på hjemmebane Adelboden for første gang på tolv år.

FLAGGHAV: Her kjører Daniel Yule for seier med hele Adelboden i ryggen. Han ble møtt av enorm jubel og vaiende flagg etter å ha sikret seieren. Foto: Marco Tacca / AP

Han var foran Kristoffersen på de tre første målingene, så gjorde han en kjempefeil og holdt på å kjøre ut. Han hentet seg imidlertid inn igjen, beholdt ledelsen og kjørte i mål til seier, til ellevill jubel fra hjemmepublikumet.

Han slo Kristoffersen med 0.23 sekunder.

– Det var fortjent at Yule vant, han kjører bra om dagen, erkjente Kristoffersen overfor TV 2 etter å ha sikret 2. plassen i Adelboden.

Det norske alpint-esset tok sin 59. pallplass i verdenscupen totalt. Søndagens resultat gjør at han øker ledelsen i slalåmcupen og verdenscupen sammenlagt, etter at han overtok ledelsen i går med en 3. plass.

– Det er veldig bra med en annenplass når man sliter litt, legger han til, og tok seg også tid til å hylle publikumet i Sveits.

Østerrikske Marco Schwarz ble nummer tre.

Spennende avslutning

Det ble en nervepirrende avslutning for Kristoffersen. Han satt i lederstolen mens den ene utfordreren etter den andre prøvde å ta ledelsen fra ham. Ramon Zenhausern, Tanguy Nef og Clement Noel var alle blant de som prøvde seg, men en etter en mislykkes.

Til slutt ble det klart at det bare var Yule som kunne hindre Kristoffersen-seier, men sveitseren leverte og matchet Kristoffersens råsterke avslutning.

Sebastian Foss Solevåg endte på en 10. plass, mens Atle Lie McGrath, som tok seg til finaleomgangen tross startnummer 75 i første omgang, lå an til å gjøre en kjempeomgang, men endte opp med å kjøre ut.

Timon Haugan kjørte ikke raskt nok til å få delta i den andre omgangen, mens Lucas Braathen, Jonathan Nordbotten og Leif Kristian Nestvold-Haugen kjørte ut i første omgang.

