Aksel Lund Svindal langer ut mot Skiforbundet i ny bok: – Må gå i seg selv

ØKERN (VG) I sin nye selvbiografi «Større enn meg» gir Aksel Lund Svindal (36) uttrykk for at Skiforbundet opptrådte feigt da de stod i åpen konflikt med Henrik Kristoffersen over en samarbeidsavtale med Red Bull.

– Min mening er at de var så redde for den pågående rettsprosessen at de satte alt annet på vent. De var ikke tydelige i kommunikasjonen og i regler for rett og galt eksternt, men enda verre var det at de ikke var tydelige internt i landslagene. Det har bidratt til å svekke den tryggheten og forutsigbarheten som må ligge som en basis i et godt prestasjonsmiljø.

NRK omtalte saken først.

Avsnittet over er hentet fra i Aksel Lund Svindals nye biografi, der han over fem sider omtaler konflikten mellom Henrik Kristoffersen og Skiforbundet, som tidligere i år ble avgjort i retten. Der ble det bestemt at Kristoffersen ikke får kjøre med Red Bull-logoen på hjelmen – som er det Lund Svindal omtaler som den mest attraktive reklameflaten for en alpinist.

Lund Svindal inngikk selv en avtale med energidrikkprodusenten i 2010, noe han omtaler som et unntak fra regelen.

– Da Henrik Kristoffersen flere år senere også ville eie reklameplassen på hjelmen sin selv og kjøre med Red Bull der, ville ikke forbundet gi ham unntak. Situasjonen hadde endret seg, nå ville de bruke reklameplassen selv.

– Henrik Kristoffersen saksøkte Norges Skiforbund på bakgrunn av nettopp dette. Han hadde blitt lei etter flere år med premieutdelinger, der han sto på pallen sammen med konkurrenter som han vet lever under et annet sett med regler enn ham selv. Her er jeg helt enig med Henrik. Det burde vært en mye likere linje på tvers av alle nasjoner, sånn at man kunne unngå disse konfliktene som til stadighet dukker opp. Når forbundet sier at ‘vi står på vårt og bryr oss ikke om hva resten av verden gjør’, da er det duket for problemer.

Overfor VG utdyper Lund Svindal det han skriver i boken:

– Henrik får jo støtte i noe av det jeg tar opp, også får han litt kjeft for at han er litt kjappere til å gå i konflikt enn det andre er, sier Lund Svindal.

– Sånn føler jeg at det meste er i livet. Det er litt balansert. Det er sjelden helt svart-hvitt. Hvis man skal fortjene litt kjeft eller skryt, så må man tåle å høre det fra noen andre også. Jeg kommer helt sikkert til å få kjeft for ting jeg har skrevet i boken jeg også, selv om jeg prøver å mene minst mulig og bare fortelle hvordan jeg opplevde det. Samtidig er ikke dette et oppslagsverk, selv om alt er fakta. Det er bare fakta ut fra mitt perspektiv og de verdiene jeg står for.

Henrik Kristoffersen sier til VG at han ikke har snakket med sin tidligere landslagskollega før bokutgivelsen før torsdag og at han ikke har lest boken.

– Jeg leser ikke så veldig mye bøker, men det kan jo hende at jeg må lese boken til Aksel, ja.

Han kommenterer påstanden om at han går kjappere i konflikt enn andre slik:

– Den saken tok for meg fem år. Det tok to år før noen i media visste noen ting, så da vet jeg ikke om det gikk så fort fra sak til konflikt.

Tror du det er viktig at man lærer av denne saken og får på plass et tydeligere regelverk så det blir enklere for forbund og utøver å forholde seg til i fremtiden?

Det kan godt hende, men da tror jeg det er viktig at alle gir og tar litt.

VG har vært i kontakt med Skiforbundet via kommunikasjonssjef Espen Graff. Han henviser til svaret han ga NRK:

– Hva synes dere om kritikken fra Aksel Lund Svindal?

– Vi er kjent med at Aksel mener at utøverne burde få muligheten til å ha egen sponsor på hjelm og hodeplagg. Skiforbundet har en annen tilnærming og mener det er en god balanse mellom rettighetene til utøverne og Skiforbundet.

