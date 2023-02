VISER FRAM: Lucas Braathen viser frem de tre kikkhullsåpningene som ble brukt under operasjonen i Zell am See.

Lucas Braathen om VM-start: − Det er fullt mulig

FREDRIKSTAD (VG) Lucas Braathen (22) sier det håp om at han kan kjøre VM i slalåm den 19. februar. Han ble sist tirsdag operert for akutt blindtarmbetennelse i Østerrike.

– Det er fullt mulig, men det er ikke gitt, sier Braathen når VG treffer ham hjemme i Fredrikstad.

– Det er absolutt medisinsk mulig, men det vil være en rask retur fra en slik operasjon. Men jeg har den fordelen at jeg lever av fysikken min som gjør at det kan gå uvanlig fort. Operasjonen var veldig vellykket, og jeg kan bruke 24 timer i døgnet i retning av å kunne starte VM den søndagen.

VM arrangeres fra 5. til 19. februar i franske Courchevel og Méribel. Herrenes slalåmrenn går siste dag av mesterskapet.

22-åringen ankom teknikklagets samling i Hinterreit med tiltagende magesmerter for ei uke siden. Etter hvert ble han diagnostisert med blindtarmbetennelse og så operert på sykehuset i Zell am See.

Lucas Braathen har hatt en ekstrem sterk vinter der han har vunnet to slalåmrenn (Adelboden og Val d’Isere) og ett storslalåmrenn (Alta Badia).

– Jeg er blitt tynn, så jeg er blitt tynnfeit, smiler han - og viser fram de tre plastrene på magen etter operasjonen i Østerrike.

– Akkurat nå føler jeg ikke at jeg er klar for å vinne et VM i slalåm, men det er jeg forhåpentligvis om halvannen uke, da jeg må ta en avgjørelse - tommel opp eller tommel ned.

MED FAMILIEN: Lucas Braathen på verandaen hjemme i Fredrikstad.

– Når skal du på ski første gang?

– Det vet jeg ikke sikkert, men i siste halvdel av denne uken er målet. Jeg skal både ha vært gjennom en sjekk og ha tatt ut stingene fra de tre kikkhullsinngangene jeg har på magen.

– Jeg må først gjennom litt fysisk trening, så gjennom en generell test der vi får bekreftet om jeg kan stå på ski - og så er det tredje fase å stå på ski.

Han pådro seg en alvorlig kneskade tidlig i 2021 som gjorde at han gikk glipp av VM i Cortina det året.