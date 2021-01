SLIPPER OPERASJON: Adrian Smiseth Sejersted slipper operasjon og kan fortsette verdenscupsesongen om kun noen få uker. Foto: LM/Giorgio Panacci / IPA / IPA Milestone

Slipper operasjon: − En VM-medalje i super-G er realistisk

Adrian Smiseth Sejersted (26) fikk torsdag bekreftet at han kan stille til start i VM.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

TV 2 meldte onsdag at Stabæk-alpinisten kanskje måtte på operasjonsbordet etter utforen i Bormio. Der fikk han seg en smell i kneet, som fortsatt er hovent.

I dag bekrefter han til VG at han slipper operasjon:

– Jeg må stå over Kitzbühel, men jeg bør være klar for rennene i Garmisch-Partenkirchen.

Det er seks dagen før super-G-rennet i VM, noe som gir han tid til å komme seg i form igjen.

– Jeg skal ha ti dager med opptrening med gradvis større og større belastning, før jeg flyr nedover og får fire-fem dager på ski før rennene i Tyskland, forteller han.

les også Sejersted på pallen for første gang: – Kan fort vinne kula

Sejersted har hatt en kanonstart på sesongen, hvor han startet med karrierebeste, da han kom på andreplass i super-g-rennet i Val D’Isere.

Han noterte seg for nok en pallplassering i samme disiplin i Bormio, da han igjen var raskeste nordmann.

Nå er målene satt høyt for VM, og Sejersted er klar for å kjempe om pallplasseringene igjen.

– En VM-medalje i super-G er realistisk. Jeg har heller ingen grunn til å være skuffet hvis det ikke går, forteller fartsfantomet og fortsetter:

– Men det er mulig jeg finner gasspedalen og kjører feilfritt.

les også Sejersted forslått, men uten alvorlige skader etter stygt fall

Før årets sesong hadde Sejersted vært ute i nesten et helt år, med en annen kneskade.

For utforrennet i Wengen, forrige sesong, ble ingen suksess for han. Han falt og skadet kneet, og måtte gjennom en lang opptrening.

– Allerede før hendelsen i Bormio hadde jeg et kne som ser helt jævlig ut, men det fungerer. Det har vært så mye reparasjoner med to korsbånd, menisk, brusk og ting som flyter her og der, sa Sejersted til TV 2 i går.

Nå ser han fremover og er klar for å kjempe om medaljene.

VM i alpint starter 8. februar og sendes på NRK.