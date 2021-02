NEDTUR: Henrik Kristoffersen klarte ikke å forsvare VM-gullet fra 2019. Foto: Torstein Bøe

Storfavoritten sviktet - Kristoffersen nummer ni

CORTINA/OSLO (VG) Henrik Kristoffersen (26) var sjanseløs i kampen om medaljene under VM-storslalåmen. Gullet gikk overraskende til Mathieu Faivre etter at Alexis Pinturault kjørte ut.

Kristoffersen stilte til start i fredagens storslalåmrenn som regjerende verdensmester, men var etter første omgang helt nede på 15. plass, 2,32 bak ledende Alexis Pinturault.

Kristoffersen åpnet bra i finaleomgangen, men klarte ikke helt å holde farten oppe hele veien ned. Nordmannen kjørte seg likevel opp til en niendeplass, 2,53 bak den noe overraskende gullvinneren Mathieu Faivre.

Storfavoritt Alexis Pinturault hadde tilsynelatende god kontroll på seieren før finaleomgangen, men kjørte ut tidlig og dermed var det altså landsmannen Faivre som vant.

Hjemmehåpet Luca De Aliprandini tok en populær sølvmedalje i Cortina, mens Marco Schwarz ble nummer tre.

Pinturault står med det fremdeles uten et mesterskapsgull i storslalåm. Franskmannen har to VM-bronser og to OL-bronser i storslalåm tidligere i karrieren.

GULL OG SØLV: Mathieu Faivre og Luca De Aliprandini i målområdet etter at det ble kalrt at de hadde blitt nummer én og to. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Foruten om slalåmrennet under OL i 2018, hvor Kristoffersen ledet etter første omgang, men kjørte ut i finaleomgangen, er det hans svakeste resultat i et internasjonalt mesterskap siden han ble nummer 13 i storslalåmrennet i Beaver Creek i 2015.

– Han (Kristoffersen) er nok heller ikke fornøyd. Han har en jobb å gjøre. Jeg har en jobb å gjøre. Det merkes at laget er tynt. Vi savner Aleksander (Aamodt Kilde), Lucas (Braathen) og Atle (Lie McGrath), sier Leif Kristian Nestvold-Haugen om de norske resultatene.

Nestvold-Haugen og Fabian Wilkens Solheim var begge blant de 30 beste etter første omgang. Nestvold-Haugen kjørte seg opp fra 24. til 16. plass i finaleomgangen, mens Wilkens Solheim kjørte ut.

– Jeg ble nok litt ivrig og ville virkelig satse. Det er VM og det som gjelder. Jeg prøvde og så ble jeg litt spiss på. Da måtte jeg redde meg inn og det ble en innerski, sier Wilkens Solheim til VG.

– Det er i hvert fall mer positivt i andre omgang. Det fungerte litt bedre, men det er fortsatt ting å jobbe med. Jeg går vekk med en litt positiv følelse, men dagen er ødelagt etter første omgang, sier Nestvold-Haugen til VG.

– Det er ingen tvil om at det er utrolig krevende å psyke seg opp (etter en dårlig første omgang). Du prøver å finne noe magisk, men det var ikke mye av det i dag, sier 33-åringen.