SUKSESS MED BISMAK: Kjetil Jansrud (34) vant i januar super G-rennet i Kitzbühel foran lagkamerat Aleksander Aamodt Kilde, som til slutt vant verdenscupen i alpint sammenlagt. Foto: LEONHARD FOEGER / X00360

Ny hestekur for alpinlandslaget

Foran neste sesong kutter alpinlandslaget antall utøvere med fem. Totalt skal det spares syv millioner kroner.

Oppdatert nå nettopp

Det forteller sportssjefen for alpint i Norges Skiforbund, Claus Ryste.

– Ja, vi har tatt en hestekur. Vi må ned i antall ansatte og utøvere. Det blir et tøffere uttak, etter en suksess-sesong der vi hadde 11 løpere blant topp 15 i verden, sier Claus Ryste.

Som ansvarlig for personalet har sportssjefen kuttet 27 årsverk – av totalt 32 – i form av permitteringer fra april til august. Det berører 38 personer fra syv nasjoner. Hovedtrener og barmarkstrener har vært delvis permittert.

Slik vil alpint spare cirka 2,5 millioner kroner: Totalt må Claus Ryste imidlertid klare å kutte syv millioner. Derfor vil det sportslige apparatet blir redusert med 4,5 stillinger i 2020, flere samlinger vil bli lagt til Norge og alpinlandslaget kuttes med fem løpere.

Alpinlandslagene for 2020/21 A-status kvinner: Ragnhild Mowinckel

Kristin Anna Lysdahl

Mina Fürst Holtmann B-status, kvinner: Kajsa Vickhoff Lie

Thea Stjernesund

Maria Tviberg

Kristina Riis-Johannessen

Kaja Norbye C-status, kvinner: Marte Monsen

Andrine Mårstøel

Tuva Norbye A-status, menn: Leif Kristian Nestvold Haugen

Kjetil Jansrud

Henrik Kristoffersen

Aleksander Aamodt Kilde

Rasmus Windingstad

Adrian Smiseth Sejersted

Lucas Braathen

Sebastian Johann Foss Solevåg B-status, menn: Jonathan Nordbotten

Timon Haugan

Fabian Wilkens Solheim

Atle Lie Mcgrath Vis mer

Blant utøverne som vrakes finner vi Maren Skjøld. Overfor NRK uttrykker hun sin misnøye med kommunikasjon fra forbundet.

– Det er brutalt, for å bruke et sterkt ord. Du går fra å være klar for en ny sesong i går til å være arbeidsledig i dag. Jeg har snakket med Claus om at kommunikasjonen har vært dårlig. At jeg ikke har fått en skikkelig «heads up» tidligere om at jeg ville bli vraket, sier Skjøld til NRK.

Nina Haver-Løseth (lagt opp), Hannah Sætereng, Stian Saugestad og Bjørn Brudevold er de fire andre som forsvinner ut av landslaget.

I fjor måtte Claus Ryste redusere antall landslagskjørere med syv, fra 37 til 30 for å spare fire millioner.

Slik trener alpinistene på hjemmebane:

Årsaken er det økonomiske uføret alpint har vært i en lang stund, og bidraget det i likhet med de andre grenene i Norges Skiforbund (NSF) må yte forbundet sentralt – blant annet som følge av inntektstap etter corona-avlyste konkurranser.

Ifølge alpinkomiteens leder Ola Evjen er andelen fra alpint til NSF sentralt fem millioner. I tillegg skal alpint betale to millioner til NSF som avdrag av komiteens totale gjeld på 14 millioner.

Ifølge komitéleder Ola Evjen var den på:

9,6 millioner etter 2017,

Litt over 12 millioner etter 2018.

Og nå 14 millioner etter 2019 – som følge av et årsunderskudd på 1,6 millioner.

Alpinkomiteen har en nedbetalingsplan som løper over fem år.

– Vi håper det vil få så små konsekvenser som mulig. Akkurat nå er alt usikkert, også om det blir en neste sesong. Dessverre får færre antall løpere tilbud om landslagsplass enn det optimalt burde ha vært etter suksessresultatene siste sesong, sier Ola Evjen.

– Det er trist og leit. Men vi er nødt til å sette tæring etter næring, tilføyer alpinkomiteens leder.

Litt glede innimellom – Kjetil Jansrud skal bli far for første gang:

Sportssjef Claus Ryste forteller at selv om aktivitetene for landslagsløperne er «nedstengt» utover sommeren, har Kjetil Jansrud & co. sørget for samlinger i Hemsedal og på Kvitfjell – betalt av egne utøverlommer – uten trenere og servicepersonell.

Han beskriver det som en dugnad, som følge av den økonomiske knipen, mye snø for årstiden og hensynet til smittevern – blant annet transport og tilberedning av måltider.

Publisert: 14.05.20 kl. 16:21 Oppdatert: 14.05.20 kl. 17:21

