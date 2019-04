SAMMEN: Henrik Kristoffersen på start sammen med Lars Mæland (tt.h.). Her fra forrige alpin-VM i St. Moritz. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kristoffersens favoritt-trener slutter

Alpinlandslaget rammes av trenerflukt. I løpet av et år har syv stykker takket for seg. Sistemann ut er treneren de for alt i verden ville beholde. Men Lars Mæland – utøvernes favoritt – mistet motivasjonen.

Mæland bekrefter overfor VG at han har sagt opp jobben som «barmarkstrener». Det skjedde i påsken. Men han benekter at årsaken til oppsigelsen er alt bråket innad i laget sist vinter.

– Det handler om egen motivasjon. Jeg så ikke for meg å gå på en ny sesongen med opp mot 230 reisedøgn, sier Lars Mæland.

– Er det noe annet som ligger bak. Det er rene mannefallet i støtteapparatet nå?

– Jeg regnet med at det spørsmålet ville komme. Men det er ikke noe bakenforliggende. Jeg slutter av egen fri vilje, men jeg var veldig ønsket med videre, svarer Mæland.

Men Mælands kolleger har ikke akkurat sluttet av fri vilje i år.

Teknikktrener Stefan Kornberger gikk på dagen i forbindelse med det berømte Hahnenkamm i Kitzbühel i januar etter en opprivende krangel med Henrik Kristoffersen. Landslagssjef Christian Mitter ble anklaget for en lederstil som skal ha inneholdt «hersketeknikker», «latterliggjøring», «usynliggjøring» og «skarpe irettesettelser». Alpinherrenes helsepersonell slo alarm etter sesongen om det de mener var uholdbare arbeidsforhold. De truet med oppsigelse.

Disse trenerne har gitt seg Christian Mitter, Lars Mæland, Stefan Kornberger, Reto Nydegger, Jon Børre Lien, Jonas Bøe og Franz Gamper (sluttet før sesongen). Vis mer vg-expand-down

Den interne oppvasken endte med at Mitter offentliggjorde sin avgang onsdag. Etter 12 suksessrike år i Norge reiser han hjem til Østerrike. Der blir han sjef for alpelandets alpinlandslag for kvinner.

– Det har gått som det har gått, og det har vært turbulent, det kan man lese mellom linjene når så mange går. Vi har imidlertid fantastiske utøvere som klarer å skille mellom sport og det utenomsportslige. Støtteapparatet har også klart å distansere seg fra det, så da klarer vi å prestere, sier Lars Mæland.

SLUTT: Lars Mæland (t.h.) har sluttet som landslagstrener. Aksel Lund Svindal (midten) har lagt opp. Sportssjef Claus Ryste fortsetter imidlertid. Her fra Kitzbühel i samtale Adrian Smiseth Sejersted i januar. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Da det åpenbart stormet som verst – under alpin-VM i Åre – hentet Norge hjem to gull (Kristoffersen og Jansrud), en sølv (Lund Svindal) og en bronse (Mowinckel). En bekreftelse på profesjonaliteten ifølge Mæland.

Henrik Kristoffersen kommer garantert til å savne Mæland. Da stjernealpinisten sto midt oppe i konflikten med Norges Skiforbund om retten til å profilere Red Bull på hodeplagg, ble den fysiske treneren en slags fast hjelper for ham.

– Det han gjorde, var å holde meg «inni gamet». Jeg stoler ikke på altfor mange. Du må gjøre deg veldig fortjent til å få min tillit, var Henrik Kristoffersens beskrivelse.

Torsdag ble det kjent at Steve Skavik etterfølger Mitter som landslagssjef. Narvikværingen har bred erfaring. Blant annet som tidligere trener for superduoen Lasse Kjus og Kjetil André Aamodt .

Skavik medgir overfor VG at «flukten fra støtteapparatet» kom litt brått på. Og at det blir en utfordrende jobb å finne erstattere.

– Vi kommer ikke til å være redd for å satse på norske trenere, og bygge dem opp. Det er også et viktig signal med tanke på fremtiden. Men noen utenlandske trenere må vi også ha inn. Folk som har kontaktnett ute i Europa, sier Steve Skavik.

Alpinlegenden Kjetil André Aamodt (NRKs alpinekspert) understreker at det ikke er noen krise at såpass mange trenere slutter. Men han synes det ble litt vel mange utskiftninger på en gang.

– Her gjelder det å holde tungen rett i munnen, og se på det som en positiv utfordring, for det ligger mye kompetanse i laget, Olympiatoppen og Skiforbundet. Og ikke minst i de løperne som er igjen, sier Aamodt.

Han medgir at han er mer bekymret for tomrommet etter Aksel Lund Svindals karriereslutt.

– Svindal var en vanvittig ener, forbilde med holdninger og verdier som preget miljøet rundt seg. Han er egentlig det største tapet, sier Kjetil André Aamodt.

